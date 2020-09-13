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13 Eylül spor manşetleri | 13 Eylül spor gazetesi sayfaları

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu başladı. Günün spor manşetlerinde ise Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyeti geniş yer buldu.

13 Eylül spor manşetleri | 13 Eylül spor gazetesi sayfaları 1115