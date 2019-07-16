13 farklı tat, tek kahvede buluşuyor

BURSA'da tarihi Fidan Han'da 13 farklı aroma ile harmanlanarak servis edilen kahve yoğun ilgi görüyor. İçerisinde salep, çikolata, kakule ve keçiboynuzu özleri gibi birçok tadın yer aldığı kahvenin telvesi de son yuduma kadar bitmiyor.

Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden kahve, Bursa'da Fidan Han'da farklı bir lezzet ile sunuluyor. 13 farklı tat tek bir fincanda birleştirilirken, son yuduma kadar bitmeyen telvesi ise farklı bir deneyim yaşatıyor. İçerisinde salep, çikolata, kakule ve keçiboynuzu özlerinin yer aldığı özel karışım, kahve ile bir araya getiriliyor. Özel fincanda pişirilen kahveyi denemek için Bursa ve şehir dışından birçok insan Fidan Han'a geliyor.

KAHVE, PUDRA KIVAMINDA ÇEKİLİYOR

Fidan Han'da işletmeci Kübra Çörekçi (24), kahvenin çekilmesinden kavrulmasına, karıştırılmasından içindeki özlere dek birçok aşamadan geçtiğini dile getirdi. Çörekçi, "Türk kahvesi haricinde içerisinde 13 karışım bulunuyor. A kalite kahve kullanılıyor. İçerisindeki karışımlar tamamen bitkisel ve Türk damak tadına uygun. Kahvemizi pudra kıvamında çekiyoruz, bakır kazanda tahta kaşık ile karıştırıyoruz. Soğuk suyu tercih ediyoruz. Daha sonra kısık ateşte bir santimetre yüksekliğinde özel fincanlarımızda pişiriyoruz" dedi.

FİNCANDA PİŞİYOR, TELVESİ HİÇ BİTMİYOR

Özel formülün kendi buluşları olduğunu söyleyen Çörekçi, "İçerisinde salep özü, çikolata özü, kakule özü ve keçiboynuzu özü gibi birçok tat var. Kahve serpme şeklinde dökülüyor. Bir santimetrelik yükseklikte, kısık ateşte, ateşe dayanıklı fincanlarda pişiyor. Daha sonra üzerindeki telve, içene kadar hiç bitmiyor. Normalde kahvelerden yudum aldığınızda aslında suyunu içmiş oluyorsunuz. Bu kahvenin telvesi pudra kıvamında olduğu için ağız tadını hiçbir şekilde bozmuyor, rahatsız etmiyor. Ağza yumuşak bir kahve tadı geliyor" diye konuştu.

TADIM İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELİYORLAR

Bu özel tasarım kahvenin, şehir dışından da birçok ziyaretçisi bulunuyor. Eskişehir'den gelen İlayda Özdil (22), "Ünlü olduğunu duyduk. Fincanda pişmesi ve telvesinin her daim üstte olması bize değişik geldi. Beğendik, oldukça güzel bir lezzet. Normal kahvelerden farklı bir tadı var" dedi. Eda Zeytun ise (22), "Kahvenin içimi, diğer kahvelerden daha farklı. Tadı oldukça hoş" diye konuştu.

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DHA