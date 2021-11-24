13 günlük bebeğin mamasına karınca zehri koyarak öldürmeye çalışan babaya ilişkin flaş gelişme

Türkan ve Serhat Oskan çiftinin bebekleri 28 Ekim Perşembe günü dünyaya geldi. Kısa süre sonra eşinin Ecrin adını koydukları bu bebeklerine kötü davrandığını gözlemleyen Tülay Oskan, onun bebeği istemediğini fark etti.

Bir süre sonra eşinin, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta 'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma' ve 'Aldık başa belayı' gibi ifadeler kullandığını fark eden Tülay Oskan, eşinin davranışıyla sarsıldı.

Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, 9 Kasım Salı günü işten eve geldiğinde bebeğinin mamasının içine karınca zehri koydu. Tülay Oskan, durumdan habersiz bir şekilde 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere bebeğe içirdi.

Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını gözlemleyen Oskan, önce mamanın bozulduğunu düşündü. Fakat mamayı çöpe attığı esnada zehir kutusunu gördü.

MAMAYA ZEHİR KATIP KATILMADIĞINA BAKMALARINI İSTEDİ

Türkan Oskan, zehir kutusunu ve biberonu diğer kızı E.O.'ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi. Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan çiftçinin kızları, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım Çarşamba günü ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CANİ BABADAN 'PES' DEDİRTEN İFADE

Polis, olay sonrası Serhat Oskan'ı yakayıp gözaltına aldı. Oskan'ın ifadesi pes dedirtti. Oskan kendini şu sözlerle savundu:

"Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim"

BEBEĞİN MAMASINA KARINCA ZEHRİ KATAN BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3'üncü çocukları olan Ecrin dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Serhat Oskan hakkında, mahkemeden koruma kararı da aldırdığını söyleyen Türkan Oskan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anlatması kolay değil. Ben ve çocuklarımın psikolojisi iyi değil. WhatsApp'tan birkaç tane paylaşım yaptı. Oradan moralinin bozuk olduğunu anlamıştım. Daha önce de morali bozuk olduğunda WhatsApp durumundan paylaşım yapıp, birilerine laf söylüyordu. Akşam eve geldiğinde morali bozuktu ben de uzak durdum. Bebek ve benim olduğum odada sigara içtiği için bebeği de alıp diğer çocuklarımın odasına geçtim. Daha sonra mutfaktan takır tukur sesler geldi. Ben de mamayı çöpe dökmesin diye bakmak için mutfağa gittim. O da bu sefer banyoya gitti. Ben de çocuğun biberon, mama ve diğer malzemelerini alıp odaya döndüm. Çocuğuma akşam bir biberon mama yapıp içirdim. Sabah kalktığımızda da saat 11.00 gibi bebeğe bir biberon mama daha yaptım. Yanımda kızım vardı. Biberonun etrafında tortular olduğunu fark ettik. Bebeğe doktorun tavsiye ettiği prematüre bebek mamasını içiriyordum"

"ÇOCUKLARIM İÇİN AYAKTA DURUYORUM"

Zehri nasıl anladığını söyleyen Türkan Oskan, "Biberonu çevirip, ben de bakınca küf şeklinde tortu gördüm. İlk olarak mama bozulmuş sandım. Sonuçta kimseye bir şey konduramıyorsun. Mamayı çöpe atayım yenisini alırım diye düşündüm. Mutfaktaki çöp çok doluydu. Çöpün üzerindeki kutuları elimle kaldırıp, diğer elimdekileri çöpe atacaktım. O sırada zehir kutusunu gördüm. Kafamda orada şüpheler oluştu. Mamadaki tortunun rengiyle zehrin rengi birbirine çok benziyordu. Ancak yine konduramadım. Zehri çöpten alıp, üzerine su damlattım. Rengi mamadakiyle aynı olunca şüphelerim arttı. Kızıma zehri ve mamayı verdim, evimizin yakınındaki sağlık ocağı, eczane gibi yerlere ne olduğunu sorması için gönderdim. Eczanedeki kişi, mamanın içine bir şey karıştırıldığını söylemiş. Kızım da beni ağlayarak aradı ve bunu söyledi. Kızım polisi arayacağını söyledi. Daha sonra eve polis ve ambulans geldi. Hastaneye gittik, orada çocuğu yoğun bakıma aldılar. Bizim de emniyette ifadelerimiz alındı. Eşim emniyetteki ifadesinde ilk başta zehri koyduğunu reddetmiş. Daha sonra bir kaşık koyduğunu itiraf etmiş. Bunu duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuklarım için şu anda ayakta duruyorum" ifadelerini kullandı.