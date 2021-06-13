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13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Güne Atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanal Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı...

13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışına yer verdik. 12:35'te Kardeşlerim ekranlarda olurken hemen ardından Rampage: Büyük Yıkım isimli yabancı sinema filmi yayınlanıyor. Akşam ise Kim Milyoner Olmak İster? ATV ekranlarında oluyor...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi Tv

12:35 Kardeşlerim

16:55 Rampage: Büyük Yıkım - Yabancı Sinema

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Rampage: Büyük Yıkım - Yabancı Sinema

02:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:00 Kuruluş Osman

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