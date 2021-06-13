13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV'de ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Güne Atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanal Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı...

A+ A-

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışına yer verdik. 12:35'te Kardeşlerim ekranlarda olurken hemen ardından Rampage: Büyük Yıkım isimli yabancı sinema filmi yayınlanıyor. Akşam ise Kim Milyoner Olmak İster? ATV ekranlarında oluyor... 13 HAZİRAN 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 Atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:45 Dizi Tv 12:35 Kardeşlerim 16:55 Rampage: Büyük Yıkım - Yabancı Sinema 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Rampage: Büyük Yıkım - Yabancı Sinema 02:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 05:00 Kuruluş Osman atvCanlı yayın