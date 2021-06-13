13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda bu akşam sevilen dizi Kefaret yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

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Ekranların sevilen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 11:15'te Kadının Eseri ekranlarda olurken 12:30'da Bay Yanlış eski bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen Kefaret yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı... 13 HAZİRAN PAZAR 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kadının Eseri 12:30 Bay Yanlış 15:15 Kefaret 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Kefaret Yeni Bölüm 00:15 Olmaz Böyle Şey 02:15 Savaşçı 04:30 Her Yerde Sen 06:00 Aşk Yeniden foxyayın akışı