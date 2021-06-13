13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda bu akşam sevilen dizi Kefaret yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 11:15'te Kadının Eseri ekranlarda olurken 12:30'da Bay Yanlış eski bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen Kefaret yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
13 HAZİRAN PAZAR 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
15:15 Kefaret
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret Yeni Bölüm
00:15 Olmaz Böyle Şey
02:15 Savaşçı
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden