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13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda bu akşam sevilen dizi Kefaret yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 11:15'te Kadının Eseri ekranlarda olurken 12:30'da  Bay Yanlış eski bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen Kefaret yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

13 HAZİRAN PAZAR 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

15:15 Kefaret

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret Yeni Bölüm

00:15 Olmaz Böyle Şey

02:15 Savaşçı

04:30 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

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