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13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı |Cam Tavanlar tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10:00'da sevilen magazin programı Pazar Sürprizi ekranlarda olurken akşam Cam Tavanlar tekrar bölümüyle izleyici karşısın çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı |Cam Tavanlar tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Yeni Gelin dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV 14:30'da Sevcan’la Lezzet Yolunda programını yayınlarken hemen ardından yeni dizi Kahraman Babam tekrar bölümüyle  izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Cam tavanlar tekrar bölümüyle ekranlarda oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

16:00 Kahraman Babam

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cam tavanlar

22:45 Kahraman Babam

01:15 B Planı

03:00 B Planı

04:30Sevcan’la Lezzet Yolunda

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