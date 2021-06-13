13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı |Cam Tavanlar tekrar bölümüyle Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10:00'da sevilen magazin programı Pazar Sürprizi ekranlarda olurken akşam Cam Tavanlar tekrar bölümüyle izleyici karşısın çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Yeni Gelin dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV 14:30'da Sevcan’la Lezzet Yolunda programını yayınlarken hemen ardından yeni dizi Kahraman Babam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Cam tavanlar tekrar bölümüyle ekranlarda oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
13 HAZİRAN 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
16:00 Kahraman Babam
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Cam tavanlar
22:45 Kahraman Babam
01:15 B Planı
03:00 B Planı
04:30Sevcan’la Lezzet Yolunda