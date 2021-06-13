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13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Menajerimi Ara Yeni Bölümü ile Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Bugün saat 12.00'de Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olurken akşam Menajerimi Ara dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı

13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Menajerimi Ara Yeni Bölümü ile Star TV'de

Bugün Star TV'de ne var? Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star, Seven Ne Yapmaz isimli yeşilcam filmi ardından Tülin Şahin ile Moda programıyla yayına devam ediyor. 13:00'te Güldüy Güldüy Show Çocuk ekranda olurken akşam Menajerimi Ara izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı

13 HAZİRAN 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

10:00 Seven Ne Yapmaz

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Kağıt Ev

 

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