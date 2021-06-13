13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Menajerimi Ara Yeni Bölümü ile Star TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Bugün saat 12.00'de Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olurken akşam Menajerimi Ara dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı

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Bugün Star TV'de ne var? Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star, Seven Ne Yapmaz isimli yeşilcam filmi ardından Tülin Şahin ile Moda programıyla yayına devam ediyor. 13:00'te Güldüy Güldüy Show Çocuk ekranda olurken akşam Menajerimi Ara izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı 13 HAZİRAN 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Geniş Aile 10:00 Seven Ne Yapmaz 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Akrep 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 00:15 Kağıt Ev star tvyayın akışı