13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Menajerimi Ara Yeni Bölümü ile Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Bugün saat 12.00'de Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olurken akşam Menajerimi Ara dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı
Bugün Star TV'de ne var? Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star, Seven Ne Yapmaz isimli yeşilcam filmi ardından Tülin Şahin ile Moda programıyla yayına devam ediyor. 13:00'te Güldüy Güldüy Show Çocuk ekranda olurken akşam Menajerimi Ara izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı
13 HAZİRAN 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
10:00 Seven Ne Yapmaz
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Kağıt Ev