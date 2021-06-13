13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Hollanda-Ukrayna TRT1'de

Ekranların sevilen kanalı TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal Yeşil Deniz ve Diriliş "Ertuğrul" dizileriyle devam ediyor. Akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Avusturya-Kuzey Makedonya" maçı ardından 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Ukrayna" maçı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 İmparatoriçe Ki

06:25 Yeşil Deniz

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:15 Şehirden Uzakta

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

18:00 Ana Haber

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

00:15 Teşkilat

02:40 Diriliş "Ertuğrul"

04:45 Yeşil Deniz