13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Hollanda-Ukrayna TRT1'de
TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09.00'da Diriliş "Ertuğrul" ekranda olurken akşam dün başlayan maç heyecanı devam ediyor. 18:55 EURO 2020 Avusturya-Kuzey Makedonya karşılaşması olurken 21:55'te EURO 2020 Hollanda-Ukrayna maçı TRT 1'de. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal Yeşil Deniz ve Diriliş "Ertuğrul" dizileriyle devam ediyor. Akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Avusturya-Kuzey Makedonya" maçı ardından 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Ukrayna" maçı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
13 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 İmparatoriçe Ki
06:25 Yeşil Deniz
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:15 Şehirden Uzakta
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
18:00 Ana Haber
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)
00:15 Teşkilat
02:40 Diriliş "Ertuğrul"
04:45 Yeşil Deniz