Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz patlaması: En az 11 kişi hayatını kaybetti!SON DAKİKA| Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Yüzlerce insani toplu mezarlara gömdüler"Daha önce de girişimi olmuştu... Balkondan atladı!" Anzelika Sraufant'ın ölümüne ilişkin davada Burak Ercan tutuklandı!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 432 bin Suriyeli çocuk okul dışında13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV'deResmi Gazete'de yayımlandı! Fuat Oktay'a yeni yetki: Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek!13 Haziran 2021 Pazar FOX TV yayın akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'deSON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşıda 40 yaşa inildi!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'de

13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:00'da Sinema ekranlarda olurken 16:30'da Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? 07.00'de Murat Boncuk'la Atölye'nin olduğu kanalda 12:00'de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar programı ekranlarda oluyor. 20:00'de  Sarayın Lezzetleri hemen ardından Tarihin Ruhu TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Aramızda Müzik Var

06:00 Sinema +

06:30 İzler Suretler

06:50 Renkler

07:00 Murat Boncuk'la Atölye

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Kısa Bir Ara

09:45 Western: Kanlı İntikam (Run For Cover)

11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Rimski - Korsakov Şehrazad (Nikolai Rimsky - Korsakov: Scheherazade)

14:30 Geri Dönüşen Sanat

14:50 Fotoğraflar

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri

17:00 Karalama Defteri

17:30 Sinema +

18:00 Koleksiyoner

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Eskici

19:30 Evliya Çelebi

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse)

23:15 Film Arkası

23:45 Randevu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT