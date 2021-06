13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'de TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:00'da Sinema ekranlarda olurken 16:30'da Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

TRT 2'de bugün ne var? 07.00'de Murat Boncuk'la Atölye'nin olduğu kanalda 12:00'de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar programı ekranlarda oluyor. 20:00'de Sarayın Lezzetleri hemen ardından Tarihin Ruhu TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı... 13 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:13 İstiklal Marşı 05:15 Aramızda Müzik Var 06:00 Sinema + 06:30 İzler Suretler 06:50 Renkler 07:00 Murat Boncuk'la Atölye 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Geziyorum 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30 Kısa Bir Ara 09:45 Western: Kanlı İntikam (Run For Cover) 11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Konsere Doğru 13:30 Rimski - Korsakov Şehrazad (Nikolai Rimsky - Korsakov: Scheherazade) 14:30 Geri Dönüşen Sanat 14:50 Fotoğraflar 15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 16:00 Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri 17:00 Karalama Defteri 17:30 Sinema + 18:00 Koleksiyoner 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Eskici 19:30 Evliya Çelebi 20:00 Sarayın Lezzetleri 20:30 Tarihin Ruhu 21:00 Fotoğraflar 21:15 Film Önü 21:30 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse) 23:15 Film Arkası 23:45 Randevu trt2yayın akışı