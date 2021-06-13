13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:00'da Sinema ekranlarda olurken 16:30'da Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? 07.00'de Murat Boncuk'la Atölye'nin olduğu kanalda 12:00'de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar programı ekranlarda oluyor. 20:00'de Sarayın Lezzetleri hemen ardından Tarihin Ruhu TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
13 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Aramızda Müzik Var
06:00 Sinema +
06:30 İzler Suretler
06:50 Renkler
07:00 Murat Boncuk'la Atölye
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Kısa Bir Ara
09:45 Western: Kanlı İntikam (Run For Cover)
11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Konsere Doğru
13:30 Rimski - Korsakov Şehrazad (Nikolai Rimsky - Korsakov: Scheherazade)
14:30 Geri Dönüşen Sanat
14:50 Fotoğraflar
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri
17:00 Karalama Defteri
17:30 Sinema +
18:00 Koleksiyoner
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Eskici
19:30 Evliya Çelebi
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Tarihin Ruhu
21:00 Fotoğraflar
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse)
23:15 Film Arkası
23:45 Randevu