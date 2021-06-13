13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Mezbaha TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? 07.00'de Murat Boncuk'la Atölye'nin olduğu kanalda 12:00'de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar programı ekranlarda oluyor. 20:00'de Sarayın Lezzetleri hemen ardından Tarihin Ruhu TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Aramızda Müzik Var

06:00 Sinema +

06:30 İzler Suretler

06:50 Renkler

07:00 Murat Boncuk'la Atölye

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Kısa Bir Ara

09:45 Western: Kanlı İntikam (Run For Cover)

11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Rimski - Korsakov Şehrazad (Nikolai Rimsky - Korsakov: Scheherazade)

14:30 Geri Dönüşen Sanat

14:50 Fotoğraflar

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri

17:00 Karalama Defteri

17:30 Sinema +

18:00 Koleksiyoner

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Eskici

19:30 Evliya Çelebi

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse)

23:15 Film Arkası

23:45 Randevu