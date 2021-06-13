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13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Ada halkı arasındaki gerginlik sona erecek mi? Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam Survivor izleyici karşısına geçiyor...

13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Ada halkı arasındaki gerginlik sona erecek mi? Survivor 2021 TV8'de

Bugün TV8'de ne var? sorusuna yanıt arayanlar için haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışına yer verdik. 06.30'da Oynat Bakalım yayınlanırken 10:45' Survivor Panaroma ekranlarda oluyor. Akşam ise Survivor 2021 heyecan dolu yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:45 Kırmızı Oda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

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