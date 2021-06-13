13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Ada halkı arasındaki gerginlik sona erecek mi? Survivor 2021 TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam Survivor izleyici karşısına geçiyor...

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Bugün TV8'de ne var? sorusuna yanıt arayanlar için haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışına yer verdik. 06.30'da Oynat Bakalım yayınlanırken 10:45' Survivor Panaroma ekranlarda oluyor. Akşam ise Survivor 2021 heyecan dolu yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor... 13 HAZİRAN 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm 09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Survivor Panorama / Canlı 13:45 Kırmızı Oda 17:15 Yerli Sinema 20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm tv8yayın akışı