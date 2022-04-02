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13 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Haziran 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

13 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...

13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


16:00
Mauritius - Nijerya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Sierra Leone - Guinea Bissau
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

21:00
Avustralya - Peru
2022 Dünya Kupası Eleme

 Yayın Yok,

21:45
Danimarka - Avusturya
UEFA Uluslar Ligi

 S Sport, S Sport Plus

21:45
Fransa - Hırvatistan
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

22:00
Liberya - Fas
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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