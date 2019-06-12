13 Haziran reyting sonuçları 2019 Perşembe| Hangi dizi birinci oldu?
13 Haziran reyting sonuçları! Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 13 Haziran Pereşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?, Çocuklar Duymasın mı, Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi reyting sonuçlarında birinci oldu?
13 Haziran reyting sonuçları 2019 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Çocuklar Duymasın mı, Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 13 Haziran Perşembe reyting sonuçları..
13 HAZİRAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 10:00 -11:00 saatleri arasında açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığı zaman sitemizde güncellenecektir.
REYTİNGLER NASIL ÖLÇÜLÜR?
Reyting televizyon yöneticileri için kararlarında kilit rol oynayan göstergelerden biridir. Hatta mutlaka bazı dizilerin ve programların reyting kurbanı olduğunu duymuşsunuzdur. Peki nedir bu reyting ? Reyting nasıl ölçülür? Reyting denekleri nasıl ölçülür?
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor. Reyting oranları nasıl hesaplanır ?Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir.
Buna göre bir sıralama yapılır.Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır. Reyting denekleri nasıl seçiliyor. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.Denekler bunu genellikle ücret yerine "hediye" karşılığı yaparlar. Hediyelerin televizyon olması ve aileyi zenginleştirecek düzeyde olması yasaktır. Tost makinesi, meyva sıkacağı gibi ufak ürünler hediye edilebilir.
13 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Haziran Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
13 Haziran Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kimse Bilmez
13 Haziran Perşembe KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 YARALI KUŞLAR
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Çok güzel hareketler bunlar (sezon finali)
13 Haziran Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 Benim tatlı yalanım
21:30 Benim tatlı yalanım
13 Haziran Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Zahide Yetiş'le
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Olur olur bal gibi olur
22:15 Türk sineması
13 Haziran Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Hadi be oğlum
00:45 İlk buluşma
13 Haziran Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
13 Haziran Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Işığın Prensesi
19:00 ANA HABER
20:00 Tek yürek
00:15 Vuslat
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