13 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

13 Kasım 2019 Tarihli ve 30947 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)

YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2017/16, K: 2019/64 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/105, K: 2019/71 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/79, K: 2019/76 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları!