Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 KASIM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



10:00

Ryukyu - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



11:00

Tom Tomsk - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



12:00

Fenerbahçe - Galatasaray

TFF Elit U16 Ligi

FB TV



13:00

Bitexen Düzcespor - Iğdırspor

TFF 3. Lig

TRT Kürdi



13:00

Fatih Karagümrük - Kocaelispor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



13:00

Ç.Rizespor - BB Erzurumspor

Hazırlık Maçı

Çaykur Rizespor Youtube



14:00

Galatasaray - Bursaspor

Hazırlık Maçı

Bursaspor Youtube



14:00

Olimp Dolgoprudny - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Spartak Moskova 2 - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Tekstilshtik - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Volgar Astrakhan - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:30

Fenerbahçe - Galatasaray

TFF Elit U17 Ligi

FB TV

15:00

Port Vale - Bradford City

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2



15:00

M.Lipetsk - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Malavi - Kamerun

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



16:00

Zambiya - Moritanya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



16:00

Alania Vladikavkaz - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Fakel Voronej - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Bosna Hersek - Finlandiya

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport



17:00

Türkiye - Letonya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Yayın Yok



17:30

Antalyaspor - Samsunspor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



18:00

Valladolid - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Ipswich Town - Oxford United

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2



18:00

Baltika - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Arbroath - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Ayr - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Hamilton - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Inverness - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Morton - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:30

Eindhoven - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



19:00

Ekvator Ginesi - Tunus

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Liberya - Nijerya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Yeşil Burun Adaları - Orta Afrika Cumhuriyeti

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Göztepe - Manisa FK

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



20:00

Türkiye - Cebelitarık

2022 Dünya Kupasi Eleme

TRT 1, CBC Sport



20:00

Norveç - Letonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport



20:15

Eibar - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Mirandes - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Fildişi Sahili - Mozambik

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



22:00

Guarani - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Las Palmas - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Longford - Waterford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

Belçika - Estonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



22:45

Fransa - Kazakistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv



22:45

Karadağ - Hollanda

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport



23:00

Atletico GO - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV