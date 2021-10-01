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13 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Kasım 2021 Cumartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 13 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

13 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 KASIM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


10:00
Ryukyu - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

11:00
Tom Tomsk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

12:00
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF Elit U16 Ligi
FB TV

13:00
Bitexen Düzcespor - Iğdırspor
TFF 3. Lig
TRT Kürdi

13:00
Fatih Karagümrük - Kocaelispor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

13:00
Ç.Rizespor - BB Erzurumspor
Hazırlık Maçı
Çaykur Rizespor Youtube

14:00
Galatasaray - Bursaspor
Hazırlık Maçı
Bursaspor Youtube

14:00
Olimp Dolgoprudny - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Spartak Moskova 2 - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Tekstilshtik - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Volgar Astrakhan - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:30
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF Elit U17 Ligi
FB TV

15:00
Port Vale - Bradford City
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2

15:00
M.Lipetsk - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Malavi - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

16:00
Zambiya - Moritanya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

16:00
Alania Vladikavkaz - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Fakel Voronej - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Bosna Hersek - Finlandiya
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

17:00
Türkiye - Letonya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Yayın Yok

17:30
Antalyaspor - Samsunspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:00
Valladolid - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Ipswich Town - Oxford United
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2

18:00
Baltika - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Arbroath - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV

18:00
Ayr - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV

18:00
Hamilton - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV

18:00
Inverness - Dunfermline
İskoçya Championship
Bilyoner TV

18:00
Morton - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV

18:30
Eindhoven - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:00
Ekvator Ginesi - Tunus
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Liberya - Nijerya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Yeşil Burun Adaları - Orta Afrika Cumhuriyeti
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Göztepe - Manisa FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

20:00
Türkiye - Cebelitarık
2022 Dünya Kupasi Eleme
TRT 1, CBC Sport

20:00
Norveç - Letonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

20:15
Eibar - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Mirandes - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Fildişi Sahili - Mozambik
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

22:00
Guarani - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Las Palmas - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Longford - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:45
Belçika - Estonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

22:45
Fransa - Kazakistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv

22:45
Karadağ - Hollanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport

23:00
Atletico GO - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
 

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