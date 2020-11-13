13 Kasım bugün hangi diziler var? |13 Kasım Cuma yayın akışı
13 Kasım Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Ramo, Hercai, Babil, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
13 Kasım Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Ramo, Hercai, Babil, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 13 Kasım Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
13 KASIM CUMA BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Kasım CUMA Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
13 KASIM CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai (Yeni Bölüm)
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Matrix Revolutions
02:45 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
23:45 Alev Alev
02:15 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dostumun Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk (Yeni Bölüm)
23:45 Zümrüdüanka
02:30 Yasak Elma
05:00 Temizlik Benim İşim
06:00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Babil (Yeni Bölüm)
00:15 İngiliz İşi (Yabancı Sinema)
02:00 İngiliz İşi (Yabancı Sinema)
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Seksenler
06:40 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakn İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi