13 Kasım bugün hangi diziler var? |13 Kasım Cuma yayın akışı

13 Kasım Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Ramo, Hercai, Babil, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 13 Kasım Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

13 KASIM CUMA BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Kasım CUMA Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

13 KASIM CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai (Yeni Bölüm)

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Matrix Revolutions

02:45 Zahide Yetiş’le Gelin Görün

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo (Yeni Bölüm)

23:45 Alev Alev

02:15 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Dostumun Dünyası

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Çocukluk (Yeni Bölüm)

23:45 Zümrüdüanka

02:30 Yasak Elma

05:00 Temizlik Benim İşim

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Babil (Yeni Bölüm)

00:15 İngiliz İşi (Yabancı Sinema)

02:00 İngiliz İşi (Yabancı Sinema)

03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8X8

05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler

06:40 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakn İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi