13 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İstanbul'da su kesintisini resmi web sitesinde ilçe ve saatlere göre yayımlayan İSKİ, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını vatandaşlarla paylaşıyor. Planlı su kesintilerini yayımlayarak insanların tedbir almasını sağlayan İSKİ'den alınan bilgiler kapsamında biz de haberimizde 13 Kasım İSKİ su kesintisi detaylarına ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabına yer verdik. İşte detaylar...

SU KESİNTİSİ 13 KASIM CUMA 2020

ARIZA KESİNTİ

İSKİ'nin resmi internet sitesinde 13 Kasım tarihli planlı su kesintisi henüz bulunmamaktadır. Gerekli verilerin girişi yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.