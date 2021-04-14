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13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Mayıs 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13  Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Mayıs 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:30
KAA Gent - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV

15:30
Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3Bilyoner TV

15:30
ADO Den Haag - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
FC Emmen - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Groningen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2Bilyoner TV

15:30
Heracles - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 4Bilyoner TV

15:30
PSV - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:30
Fortuna Sittard - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Sparta Rotterdam - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
RKC Waalwijk - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:00
KPV - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Mikkeli - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Randers - Sonderjyske
Danimarka Kupası
Bilyoner TV

17:00
Standard Liege - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

18:00
Halmstads - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

19:30
AIK Stockholm - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Norrköping - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Valladolid - Villarreal
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

20:00
Aston Villa - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

21:00
Eibar - Real Betis
İspanya La Liga
CBC Sport, Bilyoner TV

21:00
NK Celje - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

21:00
Rosenborg - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:45
Crotone - Verona
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Leipzig - B.Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

22:15
Manchester Utd - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:15
GFA Rumilly Vallieres - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 4

23:00
Granada - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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