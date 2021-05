13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Mayıs 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Melbourne City - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



14:30

KAA Gent - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV



15:30

Ajax - VVV Venlo

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3Bilyoner TV



15:30

ADO Den Haag - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

FC Emmen - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Groningen - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2Bilyoner TV



15:30

Heracles - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 4Bilyoner TV



15:30

PSV - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor, Bilyoner TV



15:30

Fortuna Sittard - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Sparta Rotterdam - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

RKC Waalwijk - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:00

KPV - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Mikkeli - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Randers - Sonderjyske

Danimarka Kupası

Bilyoner TV



17:00

Standard Liege - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:00

Halmstads - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:30

Antwerp - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



19:30

AIK Stockholm - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Norrköping - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Valladolid - Villarreal

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



20:00

Aston Villa - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV



21:00

Eibar - Real Betis

İspanya La Liga

CBC Sport, Bilyoner TV



21:00

NK Celje - Koper

Slovenya Kupası

Bilyoner TV



21:00

Rosenborg - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:45

Crotone - Verona

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:45

Leipzig - B.Dortmund

Almanya Kupası DFB Pokal

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



22:15

Manchester Utd - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV



22:15

GFA Rumilly Vallieres - Monaco

Fransa Kupası

Bein Sports 4



23:00

Granada - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV