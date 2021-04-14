13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Mayıs 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Mayıs 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:30
KAA Gent - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
15:30
Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3Bilyoner TV
15:30
ADO Den Haag - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
FC Emmen - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Groningen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2Bilyoner TV
15:30
Heracles - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 4Bilyoner TV
15:30
PSV - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor, Bilyoner TV
15:30
Fortuna Sittard - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Sparta Rotterdam - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
RKC Waalwijk - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:00
KPV - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Mikkeli - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Randers - Sonderjyske
Danimarka Kupası
Bilyoner TV
17:00
Standard Liege - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:00
Halmstads - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
19:30
AIK Stockholm - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Norrköping - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Valladolid - Villarreal
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
20:00
Aston Villa - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
21:00
Eibar - Real Betis
İspanya La Liga
CBC Sport, Bilyoner TV
21:00
NK Celje - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV
21:00
Rosenborg - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:45
Crotone - Verona
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
Leipzig - B.Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
22:15
Manchester Utd - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
22:15
GFA Rumilly Vallieres - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 4
23:00
Granada - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV