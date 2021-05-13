13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Türkiye'de en çok izlenen kanallar arasında yer alan Kanal D'nin 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışı internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bizlerde Kanal D'nin yayın akşına haberimizde yer verdik.

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

00.15 Camdaki Kız (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta ( Tekrar)

04.30 Güllerin Savaşı

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KANAL D'DE

Şarkılar Bizi Söyler”in on birinci bölümünde Türk Müziği’nin sevilen sanatçısı Coşkun Sabah’ın şarkıları söylendi.

Anılar, Aşığım Sana, Hatıram Olsun, Baharı Bekleyen Kumrular gibi Coşkun Sabah’ın en sevilen şarkıları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlandı.

Coşkun Sabah adına düzenlenen gecenin onur konuğu olarak “Şarkılar Bizi Söyler” sahnesindeydi. Ünlü sanatçı şarkılarını seslendirdikten sonra sahnede gözyaşlarına boğuldu. Sabah, yayın esnasında “Şarkılar Bizi Söyler” ekibinin hayat hikayesiyle ilgili hazırladığı belgeseli izlerken duygusal anlar yaşadı. Seneler önce Muazzez Abacı’nın sahnesinde ud çalarken çekilen videolarını gören Coşkun Sabah gözyaşlarını tutamadı.

Taverna Müziği’nin öncülerinden Ümit Besen, Türk Müziği’nin güçlü yorumcusu Haktan, Türk Pop Müziği’nin naif sesi Baha ve ünlü bestekar Ahmet Selçuk İlkan’da Coşkun Sabah gecesinin önemli konuklarındandılar...

Bu özel gecede Ümit Besen, Haktan ve Baha kendi yorumlarıyla en sevilen Coşkun Sabah şarkılarını seslendirdiler. Ünlü sanatçılar gecede Coşkun Sabah şarkılarının yanı sıra kendi hit parçalarından da söylediler...

Coşkun Sabah şarkılarının söylendiği “Şarkılar Bizi Söyler”de adeta bir müzik şöleni yaşandı. Söylenen birbirinden güzel şarkıların yanı sıra geceye programın akustik bölümünde yapılan eğlenceli sohbetlerde damga vurdu.

Geceye damga vuran bir başka eğlenceli olay ise Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin dansları oldu. Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet resitali yaptığı dakikalarda kendini tutamayıp sahne çıkan Sibel Can, muhteşem dans figürleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Kaynak: Kanal D