13 Mayıs 2021 Perşembe Minika Go yayın akışı
Çocuklara yönelik yayınların bulunduğu Minika Go kanalının 13 Mayıs 2021 Perşembe günündeki yayın akışı merak ediliyor. Bizde yayın akışına haberimizde yer verdik...
Çocuklar için çok sayıda çizgi filmi içerisinde bulunduran Minika Go kanalının izleyen sayısı bir hayli fazla olunca yayın akışı da merak ediliyor. Bizlerde çokça araştırılan Minika Go kanalının yayın akışına haberimizde yer verdik. İşte 13 Mayıs 2021 Perşembe Minika Go yayın akışı...
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE MİNİKA GO YAYIN AKIŞI
12:00 İstanbul Muhafızları
14:00 GGO Futbol
16:00 Berry Bees Yeni Nesil Ajanlar
16:30 Lexi & Lottie
17:00 Power Rangers
17:30 Mondo Yan
18:00 GGO Futbol
18:30 Kratt Kardeşler
19:00 Koyun Shaun
19:30 Hızlı Ayaklar
20:00 İstanbul Muhafızları
20:30 Alpman
21:00 Oscar Çöllerde
21:30 Bizim Joey
22:00 Tobot
22:30 Mondo Yan
23:00 GGO Futbol
23:30 Berry Bees Yeni Nesil Ajanlar
00:00 Rescue Bots Academy
00:30 Hızlı Ayaklar
01:00 Alpman
01:30 İstanbul Muhafızları
02:00 Lexi & Lottie
02:30 Lassie
03:00 Koyun Shaun
03:30 Oscar Çöllerde
04:00 Kratt Kardeşler
04:30 İstanbul Muhafızları
05:00 Hızlı Ayaklar
05:30 Alpman