İzleyicilerin heyecanla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün ekranlara gelmedi. İzleyicilerin hayal kırıklığı yaşamasına neden olan bu durum sonrasında yeni bölümün ekranlara niçin gelmediği merak konusu oldu. Peki 13 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yayınlanmadı? İşte yanıtlar...

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI BUGÜN NEDEN YOK? MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEDEN YAYINLANMADI?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların işlendiği programda, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı şüpheli olayların aydınlatılarak, gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor. Program, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ekranlara gelmeyince izleyiciler hayal kırıklığı yaşadı. Programın niçin yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. Program 3 Mayıs 2021 Perşembe günü bayram nedeniyle ekranlara gelmedi.

Hafta içi her gün gündemi belirleyen konularıyla ekrana çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Müge Anlı bayramda ekranlarda olmayacak. ATV yayın akışında bayram günler Müge Anlı'nın yer almadığı görüldü. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bayramda izleyici karşısında olmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Ramazan Bayram'ı nedeniyle ekrana gelmeyen program bayramın birinci ve ikinci günü olan 13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günleri izleyici karşısına çıkmayacak. Yeni bölümün 17 Mayıs Pazartesi günü ekranlarda olacağı öğrenildi. Müge Anlı'nın yayın saatinde ekrana gelecek olan yapımlar ise şu şekilde:

13 Mayıs Perşembe-Yabancı sinema "King Kong"

14 Mayıs Cuma- Yerli dizi "Kardeşlerim" ve ardından "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor"