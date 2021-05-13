13 Mayıs 2021 Perşembe Minika Go yayın akışıSon dakika | Fenerbahçe'de Seçimli Genel Kurul tarihi belli olduSamsun Terme'de acı olay! İmam Fatih Akkuş, namaz çıkışı maganda kurşunuyla öldü13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı | Organize İşler TRT 1'deYerli VLP aşısında Faz 2 başlıyor! Sonbaharda vatandaşlara uygulanacakBakan Yanık açıkladı: Tam kapanmada 2 milyon haneye 2,2 milyar lira ödeme yapıldıMüjdeli haberi açıklamışlardı: Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden evlilik açıklaması!Gram altın 495 TL oldu! 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyorRevizör-Demiryolu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı | Organize İşler TRT 1'de

13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı | Organize İşler TRT 1'de

13 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bizlerde ekranlara gelecek program, dizi ve filmlere haberimizde yer verdik. Akşam kuşağında TRT 1'de Organize İşler filmi ekranlara gelecek.

13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı | Organize İşler TRT 1'de

13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? TRT 1 ekranlarında bugün hangi programlar yer alıyor? TRT1'de öğlen kuşağında sevilen  Gönül Dağı dizisi yer alıyor. Akşam kuşağında ise Yılmaz Erdoğan'ın baş rolünde oynadığı Organize İşler filmi ekranlara gelecek.

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

13 Mayıs 2021 Perşembe gününde TRT 1'de yayın akışı aşağıdaki gibi olacak:

12.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15. 35 İyilik Hikayeleri

15.50 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Organize İşler"

22. 25 Teşkilat ( Dizi) 

01.00 Türk Sineması "Organize İşler"

02. 55 İyilik Hikayeleri

03.10 Gönül Dağı

ORGANİZE İŞLER TRT 1'DE

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

Kaynak: TRT

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT