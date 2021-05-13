13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı | Organize İşler TRT 1'de

13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı nedir? TRT 1 ekranlarında bugün hangi programlar yer alıyor? TRT1'de öğlen kuşağında sevilen Gönül Dağı dizisi yer alıyor. Akşam kuşağında ise Yılmaz Erdoğan'ın baş rolünde oynadığı Organize İşler filmi ekranlara gelecek.

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

13 Mayıs 2021 Perşembe gününde TRT 1'de yayın akışı aşağıdaki gibi olacak:

12.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15. 35 İyilik Hikayeleri

15.50 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Organize İşler"

22. 25 Teşkilat ( Dizi)

01.00 Türk Sineması "Organize İşler"

02. 55 İyilik Hikayeleri

03.10 Gönül Dağı

ORGANİZE İŞLER TRT 1'DE

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

Kaynak: TRT