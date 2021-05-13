13 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
13 Mayıs 2021 Perşembe gününün TV yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şeklinde aramalar yapılıyor.
Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar çokça takip edilen Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 kanallarının yayın akışını araştırmaya koyuldular. Peki 13 Mart 2021 bu akşam hangi diziler var? Kanal yayın akışında neler var? İşte 13 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI | SHOW TV, KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TV8 YAYIN AKIŞI
13 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışlarını sizler için tek bir haberde topladık. İşte kanal kanal, saat saat yayın akışı...
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ağır Romantik
22.15 Ağır Romantik
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
16.00 Aşk-ı Memnu
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
16.15 Güzel Köylü
18.45 Star Haber
20.00 Canavar Kamyonlar
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli
20.00 Mucize Doktor
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
17.15 O Ses Türkiye
20.00 Survivor 2021