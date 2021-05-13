Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar çokça takip edilen Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 kanallarının yayın akışını araştırmaya koyuldular. Peki 13 Mart 2021 bu akşam hangi diziler var? Kanal yayın akışında neler var? İşte 13 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı | Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI | SHOW TV, KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TV8 YAYIN AKIŞI

13 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışlarını sizler için tek bir haberde topladık. İşte kanal kanal, saat saat yayın akışı...

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ağır Romantik

22.15 Ağır Romantik

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

16.00 Aşk-ı Memnu

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

16.15 Güzel Köylü

18.45 Star Haber

20.00 Canavar Kamyonlar

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli

20.00 Mucize Doktor

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

17.15 O Ses Türkiye

20.00 Survivor 2021