13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

13 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



13:30

Urawa - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:00

F.Amager - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Bolnisi - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00

68 Aksaray Bld. - Iğdırspor

TFF 2. Lig Play-Off

TRT Kürdi

18:00

Mlada Boleslav - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00

Oulu - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

VPS - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Telavi - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga

Erovmuli Liga Youtube

18:30

FC Vitebsk - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Cracovia Krakow - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Sochi - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Dragovoljac - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Dinamo Kiev - Flora Tallin

Dostluk Maçı

Dinamo TV Youtube

19:30

Amstetten - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Austria II - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

BW Linz - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Dornbirn - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

FC Juniors - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Horn - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Lafnitz - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

St.Polten - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Fredericia - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

52 Orduspor - İskenderun FK

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Altaş TV Ordu

20:00

AC Horsens - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dalkurd - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:30

Zhodino - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Michalovce - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - De Graafschap

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:15

Sporting Cristal - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Jagiellonia - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Ascoli - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Arbroath - Inverness

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Shamrock Rovers - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Shelbourne - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Luton Town - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Real Sociedad B - Almeria

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:15

Paços Ferreira - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

Melgar - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV