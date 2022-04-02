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  3. 13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

13 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


13:30
Urawa - Hiroshima
Japonya J.League

Bilyoner TV

14:00
F.Amager - Koge
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Bolnisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00
68 Aksaray Bld. - Iğdırspor
TFF 2. Lig Play-Off

TRT Kürdi

18:00
Mlada Boleslav - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Oulu - Honka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
VPS - SJK
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Telavi - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Erovmuli Liga Youtube

18:30
FC Vitebsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00
Cracovia Krakow - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Sochi - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Dragovoljac - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Dinamo Kiev - Flora Tallin
Dostluk Maçı

Dinamo TV Youtube

19:30
Amstetten - Grazer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Austria II - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
BW Linz - Liefering
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Dornbirn - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
FC Juniors - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Horn - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Lafnitz - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
St.Polten - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Fredericia - Nykobing
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
52 Orduspor - İskenderun FK
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Altaş TV Ordu

20:00
AC Horsens - Helsingor
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Dalkurd - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:30
Zhodino - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00
Michalovce - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - De Graafschap
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:15
Sporting Cristal - Ayacucho
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30
Jagiellonia - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30
Ascoli - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Arbroath - Inverness
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Shamrock Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Shelbourne - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Luton Town - Huddersfield
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Real Sociedad B - Almeria
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:15
Paços Ferreira - Benfica
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30
Melgar - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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