13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2022 Cuma maç programı...
13 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:30
Urawa - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00
F.Amager - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Bolnisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00
68 Aksaray Bld. - Iğdırspor
TFF 2. Lig Play-Off
TRT Kürdi
18:00
Mlada Boleslav - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Oulu - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
VPS - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Telavi - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga
Erovmuli Liga Youtube
18:30
FC Vitebsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Cracovia Krakow - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Sochi - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Dragovoljac - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Dinamo Kiev - Flora Tallin
Dostluk Maçı
Dinamo TV Youtube
19:30
Amstetten - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Austria II - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
BW Linz - Liefering
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Dornbirn - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
FC Juniors - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Horn - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lafnitz - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
St.Polten - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Fredericia - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
52 Orduspor - İskenderun FK
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Altaş TV Ordu
20:00
AC Horsens - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dalkurd - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:30
Zhodino - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Michalovce - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - De Graafschap
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:15
Sporting Cristal - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Jagiellonia - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Ascoli - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Arbroath - Inverness
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shamrock Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shelbourne - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Luton Town - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Real Sociedad B - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Paços Ferreira - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:30
Melgar - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV