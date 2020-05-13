13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif,Kıymet, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Gelinler bugün Etli Enginar yapacak. Günün kazanını ise saat 4 gibi belli olacak. İşte gelinlerin aldığı puanlar ve günün şanslı kazanını haberimizde...

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Eski yarışmacılardan Kıymet bu haftanın yeni yarışmacısı oldu. Hızlı bir girişle yarışmaya katılan Kıymet gelmeden önce gönderdiği çiçeklerle heyecan anı yaşatmıştı. Dün birinci olan Hatice çeyrek altını alan gelin oldu. Bugün ise kimin çeyrek altın sahibi olacağı birazdan belli olacak.

KAYNANALARIN VERDİĞİ PUANLAR

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: ( kendi gelini)

Elif Gelin: puan

Neslihan Gelin: puan

Kıymet Gelin: puan

Nur Kaynana

Kıymet Gelin: puan ( kendi gelini)

Elif Gelin: puan

Neslihan gelin: puan

Hatice Gelin: puan

Çiğdem kaynana:

Elif gelin: Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin: puan

Kıymet gelin: puan

Hatice gelin: puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin: (kendi gelini)

Elif gelin: puan

Kıymet gelin: puan

Hatice gelin: puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ oldu

Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒ oldu

12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?