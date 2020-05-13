13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim alacak? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif,Kıymet, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Gelinler bugün Etli Enginar yapacak. Günün kazanını ise saat 4 gibi belli olacak. İşte gelinlerin aldığı puanlar ve günün şanslı kazanını haberimizde...
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Eski yarışmacılardan Kıymet bu haftanın yeni yarışmacısı oldu. Hızlı bir girişle yarışmaya katılan Kıymet gelmeden önce gönderdiği çiçeklerle heyecan anı yaşatmıştı. Dün birinci olan Hatice çeyrek altını alan gelin oldu. Bugün ise kimin çeyrek altın sahibi olacağı birazdan belli olacak.
KAYNANALARIN VERDİĞİ PUANLAR
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Neslihan Gelin: puan
Kıymet Gelin: puan
Nur Kaynana
Kıymet Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Neslihan gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Çiğdem kaynana:
Elif gelin: Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: puan
Kıymet gelin: puan
Hatice gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: (kendi gelini)
Elif gelin: puan
Kıymet gelin: puan
Hatice gelin: puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ oldu
Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒ oldu
12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
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