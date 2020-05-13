Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse dair 13 Mayıs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu. Son 24 saatte 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu.

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca, günlük olarak paylaştığı Koronavirüs tablosu ile vatandaşları bilgilendiriyor. Bugünün verilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında 13 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusunu araştırıyor. İşte detaylar...

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 13 Mayıs Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Koca, paylaşımında, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

DÜNYA'DA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 342 bin 849'a ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 292 bin 899 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 602 bin 716 kişi de iyileşti.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜ SAYISI ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 408 bin 636 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 83 bin 425 kişi yaşamını yitirdi.

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VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (269 bin 520), Rusya (232 bin 243), İngiltere (226 bin 463), İtalya (221 bin 216), Fransa (178 bin 225), Brezilya (178 bin 214), Almanya (173 bin 171), Türkiye (141 bin 475), İran (110 bin 767), Çin (82 bin 926), Hindistan (74 bin 480), Peru (72 bin 59), Kanada (71 bin 157), Belçika (53 bin 779), Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (38 bin 324), Pakistan (34 bin 336), Şili (31 bin 721), Ekvador (30 bin 419), İsviçre (30 bin 380), Ekvador (30 bin 419), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 242)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 32 bin 692, İtalya 30 bin 911, Fransa 26 bin 991, İspanya 26 bin 920, Brezilya 12 bin 461, Belçika 8 bin 761, Almanya 7 bin 738, İran 6 bin 733, Hollanda 5 bin 510, Kanada 5 bin 169, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 894, Meksika 3 bin 926, İsveç 3 bin 313, Hindistan 2 bin 415, Ekvador 2 bin 327, Rusya 2 bin 116, Peru 2 bin 57, İsviçre 1867, İrlanda 1488, Portekiz 1163, Pakistan 737, Şili 323, Suudi Arabistan 255, Belarus 135, Singapur 21 ve Katar 14."