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13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı| Kanal 7 canlı izle

Türkiye'de en çok izlenen kanallar arasında yer alan Kanal 7'nin yayın akışı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılıyor. Bu kapsamda 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı| Kanal 7 canlı izle başlıkları araştırılıyor.

13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı| Kanal 7 canlı izle

Ramazan ayının evlerde dolu dolu yaşanması için birçok programı izleyicisi ile buluşturan Kanal 7'nin 13 Nisan 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışı da merak konusu oldu. Öğlen kuşağında diziler yer alırken akşam kuşağında iftar saati programı ve Hz. Yusuf filmi ekranlara gelecek. İşte 13 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı...

13 NİSAN 2021 SALI KANAL 7 YAYIN AKIŞI

13 Nisan 2021 Salı gününde Kanal 7'de şu program ve diziler yayınlanacak:

15.20 : Masum (dizi)

18.00 : Kanal 7 Haber saati 

18.50 : İftar Saati:

20.00 : Yemin (dizi)

21.30 : Hz. Yusuf (Dizi)

23.20 : Tatlı Bela (Dizi)

00.45 TV Filmi

01.45 : Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04.50: Mukabele

KANAL 7 CANLI İZLE

Kanal 7'yi canlı olarak sitemizden vereceğimiz link ile izleyebilirsiniz. Ayrıca Kanal 7 frekans bilgilerine de haberimizde yer verdik.

Kanal 7 canlı yayın izle

SD (Türkiye)

Türksat 4A
Frekans : 12.095
Sembol: 4800
Polarizasyon: Yatay (Horz)
FEC 5/6

HD

Türksat 4A
Frekans : 12.103
Sembol: 8333
Polarizasyon: Yatay (Horz)
FEC 2/3

PLATFORMLAR

DIGITURK: 34
D-SMART: 27
TİVİBU HD YAYIN: 317 (SD yayın:28)
ANALOG KABLO TV: S13
KABLO TV: HD 27 - SD 903

Tayfun Altuntaş
Editör
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