13 Nisan 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartman yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 13 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Masumlar Apartman" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
13 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
TRT1 13 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ
İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.
Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.
(KAYNAK: TRT 1)