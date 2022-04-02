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13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...

13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U14 Ligi

GS TV

12:05
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi

 Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:05
Perth Glory - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Galatasaray - Hatayspor
TFF Elit U17 Ligi

GS TV

14:30
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

15:00
Yeşilyurt Bld. - 52 Orduspor
TFF 3. Lig

Malatya ER TV

15:00
68 Aksaray Bld. - Alanya Kestel
TFF 3. Lig

Kanal 68

15:00
Bitexen Düzcespor - İskenderunspor
TFF 3. Lig

Oxijen TV

17:00
Sporting - Benfica
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final

UEFA.tv

19:30
Randers - Midtjylland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00
Atletico Madrid - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

 CBC Sport, Exxen

22:00
Liverpool - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen

Bölge Gündem Editör Ekibi
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