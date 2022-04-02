13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...
13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U14 Ligi
GS TV
12:05
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:05
Perth Glory - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Galatasaray - Hatayspor
TFF Elit U17 Ligi
GS TV
14:30
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U15 Ligi
GS TV
15:00
Yeşilyurt Bld. - 52 Orduspor
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
15:00
68 Aksaray Bld. - Alanya Kestel
TFF 3. Lig
Kanal 68
15:00
Bitexen Düzcespor - İskenderunspor
TFF 3. Lig
Oxijen TV
17:00
Sporting - Benfica
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA.tv
19:30
Randers - Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Atletico Madrid - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
22:00
Liverpool - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
cbcsport.tv, Exxen