13 Nisan Salı Hava Durumu 2021 | Yağışlar akşam üzeri Batı bölgelerde etkisini gösterecek!
Meteoroloji'den gelen verilere göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısında sağanak yağışlar görülürken diğer illerde havanın parçalı bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
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13 Nisan 2021 Salı 08:29
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