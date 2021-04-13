13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de yaşanacak su kesintilerinin listesi illerin su idareleri sayfasından yayımlandı. Vatandaşlar tarafından 13 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.
13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
13 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 11:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 11:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 11:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 12:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sanayi Mah,Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 10:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kartaltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Feneryolu Mah,Fenerbahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 11:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalı Mahallesı
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orta Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.04.2021 10:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
13 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 13.04.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 16:00:00
Detay: Yenimahalle Serhat mah.Süleyman şah cad için serap sitesi önü pe100_ø110 içme suyu dagitim hattındaki ariza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır..
Etkilenen Yerler: Serhat Mah.SüleymanŞah cad ve civari
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 13.04.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 16:10:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ KEMALPAŞA.MH.ÖZDEMİR SOKAKTAKİ 90 LIK PVC BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: KEMALPAŞA.MH.GÜMÜŞPALA.MH.ÜÇEVLER.MH.YENİMAHALLE.MH.TATLICA.MH.BİR KISMI.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 13.04.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar sinan Mahallesi Ziya ülhak caddesi içinde meydana gelen 160’lık pvc içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar sinan mahallesi Şenkal sokak Kılavuz sokak Şehit salim akgül caddesi bir kısmı etkilenecektir.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 13.04.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 12:30:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ ALAATTİN SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 12.04.0201 15:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.04.201 15:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 13.04.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde 450 : lik Ana İlettim Su Şebeke Hatındaki Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 13.04.2021 10:50:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 13:00:00
Detay: Doğantepe mahallesi .1344 .Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Dogantepe mahallesi ve Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı .
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 13.04.2021 11:10:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00
Detay: ALİAĞA MAHALLESİ SAKARYA CADDESİNDE DEVAM EDEN ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø110 LUK PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, ALİAĞA MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH
13 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI - DOĞANÇAY
13.04.2021 saat 09:35 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
KANAL BİRİMİ KAZI ÇALIŞMASINDA ANA BORUYU KORUMA AMAÇLI POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
BEYDAĞ - EĞRİDERE
13.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
BEYDAĞ İLÇESİ EĞRİDERE (ÇAMLIBURUN) MAHALLESİNDE POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BORNOVA - YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN
13.04.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
6227 SOKAK NO:10 ÖNÜ İÇİN
DİKİLİ - GAZİPAŞA, SALİMBEY, İSMETPAŞA
13.04.2021 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
56 Sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallerinin üst kısımlarında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır
FOÇA - YENİBAĞARASI
13.04.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
FOÇAKÖY TAMAMI ETKİLENİR
GÜZELBAHÇE - KAHRAMANDERE
13.04.2021 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
KAHRAMANDERE 747/1 Sk. ÇALIŞMADAN DOLAYI VANA KAPANDI
KEMALPAŞA - EGEMEN
13.04.2021 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖREN EGEMEMEN MAHALLESİ 100 LÜK AÇB ARIZASI NEDENİYLE ŞEBEKE VANASI SAAT 11:15 DE KAPATILMIŞTIR ÇALIŞMA SÜRESİ YAKLAŞIK 3 SAAT OLARAK PLANLANMAKTADIR.
KEMALPAŞA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İSTİKLAL
13.04.2021 saat 11:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ OLACAK
MENDERES - GÖRECE CUMHURİYET
13.04.2021 saat 09:10 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR GÖRECE CUMHURİYET HÜRRİYET.
MENEMEN - GAZİ, CUMHURİYET
13.04.2021 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TOKİ NAR EVLERİ ETKİLENİCEK
BELEN
13.04.2021 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
13 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ
Merkez Mah. / Gölcük
13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
Çiftlik Mah. / Gölcük
13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük
13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
Dumlupınar Mah. / Gölcük
13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
Eskihisar Mah. / Gebze
13/04/2021 11:05:15 ile 13/04/2021 13:00:21 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.