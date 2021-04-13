13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

13 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 11:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piri Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 12:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 13.04.2021 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Feneryolu Mah,Fenerbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yalı Mahallesı Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 13.04.2021 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 13.04.2021 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2021 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

13 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 13.04.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 16:00:00

Detay: Yenimahalle Serhat mah.Süleyman şah cad için serap sitesi önü pe100_ø110 içme suyu dagitim hattındaki ariza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır..

Etkilenen Yerler: Serhat Mah.SüleymanŞah cad ve civari



ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 13.04.2021 11:30:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 16:10:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ KEMALPAŞA.MH.ÖZDEMİR SOKAKTAKİ 90 LIK PVC BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: KEMALPAŞA.MH.GÜMÜŞPALA.MH.ÜÇEVLER.MH.YENİMAHALLE.MH.TATLICA.MH.BİR KISMI.



PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 13.04.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 13:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar sinan Mahallesi Ziya ülhak caddesi içinde meydana gelen 160’lık pvc içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar sinan mahallesi Şenkal sokak Kılavuz sokak Şehit salim akgül caddesi bir kısmı etkilenecektir.



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 13.04.2021 08:50:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 12:30:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ ALAATTİN SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI



POLATLI

Arıza Tarihi: 12.04.0201 15:00:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.04.201 15:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 13.04.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde 450 : lik Ana İlettim Su Şebeke Hatındaki Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi

Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi



ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 13.04.2021 10:50:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 13:00:00

Detay: Doğantepe mahallesi .1344 .Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Dogantepe mahallesi ve Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı .



NALLIHAN

Arıza Tarihi: 13.04.2021 11:10:00

Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00

Detay: ALİAĞA MAHALLESİ SAKARYA CADDESİNDE DEVAM EDEN ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø110 LUK PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, ALİAĞA MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH

13 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI - DOĞANÇAY

13.04.2021 saat 09:35 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

KANAL BİRİMİ KAZI ÇALIŞMASINDA ANA BORUYU KORUMA AMAÇLI POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.

BEYDAĞ - EĞRİDERE

13.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Pompa Arızası

BEYDAĞ İLÇESİ EĞRİDERE (ÇAMLIBURUN) MAHALLESİNDE POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

BORNOVA - YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN

13.04.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

6227 SOKAK NO:10 ÖNÜ İÇİN

DİKİLİ - GAZİPAŞA, SALİMBEY, İSMETPAŞA

13.04.2021 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

56 Sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallerinin üst kısımlarında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır

FOÇA - YENİBAĞARASI

13.04.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

FOÇAKÖY TAMAMI ETKİLENİR

GÜZELBAHÇE - KAHRAMANDERE

13.04.2021 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

KAHRAMANDERE 747/1 Sk. ÇALIŞMADAN DOLAYI VANA KAPANDI

KEMALPAŞA - EGEMEN

13.04.2021 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖREN EGEMEMEN MAHALLESİ 100 LÜK AÇB ARIZASI NEDENİYLE ŞEBEKE VANASI SAAT 11:15 DE KAPATILMIŞTIR ÇALIŞMA SÜRESİ YAKLAŞIK 3 SAAT OLARAK PLANLANMAKTADIR.

KEMALPAŞA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İSTİKLAL

13.04.2021 saat 11:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ OLACAK

MENDERES - GÖRECE CUMHURİYET

13.04.2021 saat 09:10 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR GÖRECE CUMHURİYET HÜRRİYET.

MENEMEN - GAZİ, CUMHURİYET

13.04.2021 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

TOKİ NAR EVLERİ ETKİLENİCEK

BELEN

13.04.2021 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

13 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ

Merkez Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Çiftlik Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Dumlupınar Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Eskihisar Mah. / Gebze

13/04/2021 11:05:15 ile 13/04/2021 13:00:21 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.