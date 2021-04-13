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13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de yaşanacak su kesintilerinin listesi illerin su idareleri sayfasından yayımlandı. Vatandaşlar tarafından 13 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

13 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 11:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 11:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 11:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Piri Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 12:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:13.04.2021 10:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Feneryolu Mah,Fenerbahçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 11:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yalı Mahallesı
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:13.04.2021 10:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:13.04.2021 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Orta Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.04.2021 10:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

13 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 13.04.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 16:00:00

Detay: Yenimahalle Serhat mah.Süleyman şah cad için serap sitesi önü pe100_ø110 içme suyu dagitim hattındaki ariza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır..

Etkilenen Yerler: Serhat Mah.SüleymanŞah cad ve civari


ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 13.04.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 16:10:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ KEMALPAŞA.MH.ÖZDEMİR SOKAKTAKİ 90 LIK PVC BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: KEMALPAŞA.MH.GÜMÜŞPALA.MH.ÜÇEVLER.MH.YENİMAHALLE.MH.TATLICA.MH.BİR KISMI.


PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 13.04.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 13:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar sinan Mahallesi Ziya ülhak caddesi içinde meydana gelen 160’lık pvc içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar sinan mahallesi Şenkal sokak Kılavuz sokak Şehit salim akgül caddesi bir kısmı etkilenecektir.


BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 13.04.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 12:30:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ ALAATTİN SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI


POLATLI

Arıza Tarihi: 12.04.0201 15:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.04.201 15:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 13.04.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde 450 : lik Ana İlettim Su Şebeke Hatındaki Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi

Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi


ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 13.04.2021 10:50:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 13:00:00

Detay: Doğantepe mahallesi .1344 .Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Dogantepe mahallesi ve Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı .


NALLIHAN

Arıza Tarihi: 13.04.2021 11:10:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00

Detay: ALİAĞA MAHALLESİ SAKARYA CADDESİNDE DEVAM EDEN ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø110 LUK PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, ALİAĞA MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH

13 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI - DOĞANÇAY    

13.04.2021 saat 09:35 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.  

 Branşman Arızası    

KANAL BİRİMİ KAZI ÇALIŞMASINDA ANA BORUYU KORUMA AMAÇLI POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.

BEYDAĞ - EĞRİDERE    

13.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.    

Pompa Arızası    

BEYDAĞ İLÇESİ EĞRİDERE (ÇAMLIBURUN) MAHALLESİNDE POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

BORNOVA - YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN    

13.04.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Müteahhit Çalışması    

6227 SOKAK NO:10 ÖNÜ İÇİN

DİKİLİ - GAZİPAŞA, SALİMBEY, İSMETPAŞA    

13.04.2021 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

56 Sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallerinin üst kısımlarında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır

FOÇA - YENİBAĞARASI    

13.04.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Şebeke Yenileme/Döşeme    

FOÇAKÖY TAMAMI ETKİLENİR

GÜZELBAHÇE - KAHRAMANDERE    

13.04.2021 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

KAHRAMANDERE 747/1 Sk. ÇALIŞMADAN DOLAYI VANA KAPANDI

KEMALPAŞA - EGEMEN    

13.04.2021 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖREN EGEMEMEN MAHALLESİ 100 LÜK AÇB ARIZASI NEDENİYLE ŞEBEKE VANASI SAAT 11:15 DE KAPATILMIŞTIR ÇALIŞMA SÜRESİ YAKLAŞIK 3 SAAT OLARAK PLANLANMAKTADIR.

KEMALPAŞA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İSTİKLAL    

13.04.2021 saat 11:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.    

Müteahhit Çalışması    

ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ OLACAK

MENDERES - GÖRECE CUMHURİYET    

13.04.2021 saat 09:10 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR GÖRECE CUMHURİYET HÜRRİYET.

MENEMEN - GAZİ, CUMHURİYET    

13.04.2021 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

TOKİ NAR EVLERİ ETKİLENİCEK

BELEN    

13.04.2021 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

13 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ

Merkez Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Çiftlik Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Dumlupınar Mah. / Gölcük

13/04/2021 09:52:01 ile 13/04/2021 13:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Eskihisar Mah. / Gebze

13/04/2021 11:05:15 ile 13/04/2021 13:00:21 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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