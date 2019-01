13 Ocak 20.30 HADİ ipucu nedir? HADİ joker kodu nedir?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 13 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. HADİ'nin bugünkü büyük ödülü GNÇ katkılarıyla 30 bin TL olarak belirlendi. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 13 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Formula 1'de dünya şampiyonu olan en genç pilot kimdir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı ve HADİ joker kodu haberimizde...

13 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Formula 1'de dünya şampiyonu olan en genç pilot kimdir?"

CEVAP: SEBASTİAN VETTEL

HADİ JOKER KODU NEDİR? 13 OCAK

Hadi Joker kodu: GELBENCE

HADİ bu akşam GNÇ Özel Yarışması ile 20:30’da! Ödül GNÇ’den 30.000 TL! 30.000 joker gün içinde GNÇ instagram adresinde seni bekliyor olacak, takipte kal jokerini kaçırma!

GNÇ Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Hadici, beklediğin joker 13 Ocak’ta GNÇ’den sana hediye! 30.000 jokeri kaçırmamak için bizi takipte kal! *Not: Hadi başlamadan önce Instagram hesabımız "Gizli hesap" olacaktır. Jokeri sadece hesabımızı takip edenler görebilecektir" denildi.

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sebastian Vettel 3 Temmuz, 1987 tarihinde Heppenheim, Hesse, Almanya'da dünyaya geldi.

Yarış kariyerine henüz 8 yaşındayken karting ile başladı. 14 yaşındayken Junior MonakoKart Serisini kazandı, 2003 senesinde 16 yaşındayken açık araç serilerine geçiş yaptı ve 2004 senesinde 17 yaşında Almanya Formula BMW Şampiyonası'nda 20 yarışın 18'ini kazanarak şampiyon oldu.

2007 senesinde BMW takımıyla anlaşarak Formula1'e geçiş yaptı.

2006 Türkiye Grand Prix haftasonunda, Cuma günü düzenlenen antrenman seansında, 19 yaşındayken piste BMW Sauber takımının üçüncü pilotu olarak çıkan Vettel, Formula1 tarihinin en genç pilotu oldu.

17 Haziran 2007 tarihinde koşulan ABD Grand Prix'inde, "Bir Formula 1 yarışında start alan en genç 6. pilot" ve "Bir Formula 1 yarışında puan alan en genç pilot" rekorlarını da kırdı.

30 Eylül 2007 tarihindeki Çin Grand Prix'ine bir ara liderlik eden Vettel, bu yarışta da "bir Formula 1 yarışına liderlik eden en genç pilot" rekorunu kırdı.

2008 İtalya Grand Prix'inde "bir Formula 1yarışında pol pozisyonunu kazanan en genç pilot" ve "bir Formula 1 yarışını kazanan en genç pilot" rekorlarını kıran Vettel, "farklı iki takımda yarış kazanan en genç pilot" rekoruna da sahiptir.

Vettel Abu Dhabi Grand Prix'i sonunda 2010 senesindepilotlar şampiyonluğuna ulaşarak "F1 şampiyonu olan en genç pilot" unvanını Lewis Hamilton'ın elinden almış ve yeni bir rekorun sahibi olmuştur. Bir anlamda rekorların adamı olan Michael Schumacher'in izinden gittiğini göstermiştir.

2011 sezonunda bitime beş yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

2009 senesinde Redbull takımına geçen Vettel, 2015 itibarıyla Scuderia Ferrari adına yarışmaktadır.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.