TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 13 Ocak 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

13 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 13 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

13 OCAK 2022 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Müzede Bir Gece

13 OCAK 2022 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

13 OCAK 2022 SALI PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

13 OCAK 2022 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

13 OCAK 2022 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

13 OCAK 2022 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

13 OCAK 2022 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

23:25Teşkilat

13 OCAK 2022 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Fotoğraflar

09:45Evliya Çelebi

10:30Tarihin Ruhu

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Yerli Sinema: Murtaza

15:45Aramızda Müzik Var

16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Sessizce

17:50Türkiye Ekspresi

18:00Hayat Sanat

18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Felsefe Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Babam (Father)

23:45Sinema +