13 Ocak Çarşamba EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri
Haftanın üçüncü günü 13 Ocak Çarşamba 2021 TRT EBA canlı yayın akışı ve ders programı yayımlandı. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan yeni ders programına ve canlı yayın linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...
13 OCAK ÇARŞAMBA EBA DERS PROGRAMI
İLKOKUL DERS PROGRAMI
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Oyun, Matematik, Türkçe, Müzik, Hareket ve Fen Etkinlikleri)
09.00 TÜRKÇE-4 Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)
09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)
10.00 TÜRKÇE-3 Millî Kültürümüz (Dede Korkut)
10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)
11.00 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)
11.30 MATEMATİK-2 Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Ş, ş )
12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)
13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Sınıf Kurallarına Uyma
14.00 MATEMATİK Bütün-Yarım Kavramı
14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sipariş-Salata Yapıyoruz, Dikte Çalışması
15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)
15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)
16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Dede Korkut)
16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)
17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)
17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Ş, ş )
18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Oyun, Matematik, Türkçe, Müzik, Hareket ve Fen Etkinlikleri)
20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Filiz KALELİOĞLU
21.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Sınıf Kurallarına Uyma
21.30 MATEMATİK (Tekrar) Bütün-Yarım Kavramı
22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sipariş-Salata Yapıyoruz, Dikte Çalışması
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
09.00 İNGİLİZCE-5 Story Time (Max goes to the nature center)
09.30 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterim / Paydası 10, 100 ve 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Sayıların Ondalık Gösterimi
10.00 İNGİLİZCE-6 Story Time (Max goes to the cookout)
10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar
11.00 İNGİLİZCE-7 Revision (Units 1 - 5)
11.30 MATEMATİK-7 Eşitlik ve Denklem / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Problem Çözme
12.00 İNGİLİZCE-8 Tour Around the World (Unit 5)
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Din, Birey ve Toplum
13.00 ARAPÇA-7 Hava Karlı 2
13.30 SOSYAL BİLGİLER Doğal Afetler ve Doğal Afetlere Yönelik Hazırlıkları Yapma
14.00 MATEMATİK Şekillerin Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemleri Çözme
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Story Time (Max goes to the nature center)
15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Paydası 10, 100 ve 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Sayıların Ondalık Gösterimi
16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Story Time (Max goes to the cookout)
16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar
17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Revision (Units 1 - 5)
17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Eşitlik ve Denklem / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Problem Çözme
18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 5)
18.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Din, Birey ve Toplum
19.00 ARAPÇA-7 (Tekrar) Hava Karlı 2
19.30 SOSYAL BİLGİLER (Tekrar) Doğal Afetler ve Doğal Afetlere Yönelik Hazırlıkları Yapma
20.00 MATEMATİK (Tekrar) Şekillerin Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemleri Çözme
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Filiz KALELİOĞLU
LİSE DERS PROGRAMI
00.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kesici Takım Çeşitleri, Kesici Takım Seçimi ve Kater Türleri
00.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) "BEBEKLİK DÖNEMİNDE BESLENME 1. Doğal Beslenme 2. Yapay Beslenme (Suni Beslenme) 3. Karışık Beslenme "
09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri
09.30 MATEMATİK-9 Üslü İfadeler ve Denklemler
10.00 TBA BİLİM Robotik Kodlama Atölyesi
10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Dünya Edebiyatından Destan Örneği
11.00 MATEMATİK-10 Polinomların Çarpanlara Ayrılması
11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet
12.00 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas
13.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi
13.30 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
14.00 AKAİD-11 Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıkları
14.30 TEFSİR-11 Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları
15.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 Vaaz Örnekleri
15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Dört Linyeli Kuvvetli Akım Tesisat Devresi Uygulaması-2
16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Dramanın Türleri
16.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Elektronik Tablolama Programı-3
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri
17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Üslü İfadeler ve Denklemler
18.00 TBA BİLİM (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi
18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Dünya Edebiyatından Destan Örneği
19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinomların Çarpanlara Ayrılması
19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet
20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü
20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi
21.30 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
22.00 AKAİD-11 (Tekrar) Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıkları
22.30 TEFSİR-11 (Tekrar) Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları
23.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Vaaz Örnekleri
23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Dört Linyeli Kuvvetli Akım Tesisat Devresi Uygulaması-2
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.