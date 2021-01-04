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13 Ocak Çarşamba EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Haftanın üçüncü günü 13 Ocak Çarşamba 2021 TRT EBA canlı yayın akışı ve ders programı yayımlandı. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan yeni ders programına ve canlı yayın linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Ocak Çarşamba EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

13 OCAK ÇARŞAMBA EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL DERS PROGRAMI

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Beslenme (Oyun, Matematik, Türkçe, Müzik, Hareket ve Fen Etkinlikleri)        
09.00    TÜRKÇE-4    Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)        
09.30    MATEMATİK-4    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)        
10.00    TÜRKÇE-3    Millî Kültürümüz (Dede Korkut)        
10.30    MATEMATİK-3    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)        
11.00    TÜRKÇE-2    Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)        
11.30    MATEMATİK-2    Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)        
12.00    OKUYORUM YAZIYORUM    Sesleri Tanıyoruz (Ş, ş )        
12.30    TÜRKÇE-1    Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )        
13.00    MATEMATİK-1    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)        
13.30    BİLİŞSEL BECERİLER    Sınıf Kurallarına Uyma        
14.00    MATEMATİK    Bütün-Yarım Kavramı        
14.30    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Sipariş-Salata Yapıyoruz, Dikte Çalışması        
15.00    TÜRKÇE-4 (Tekrar)    Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)        
15.30    MATEMATİK-4 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)        
16.00    TÜRKÇE-3 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Dede Korkut)        
16.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)        
17.00    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)        
17.30    MATEMATİK-2 (Tekrar)    Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)        
18.00    OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)    Sesleri Tanıyoruz (Ş, ş )        
18.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )        
19.00    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)        
19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Beslenme (Oyun, Matematik, Türkçe, Müzik, Hareket ve Fen Etkinlikleri)        
20.30    VELİ KUŞAĞI - BİZDEN    Dr. Filiz KALELİOĞLU        
21.00    BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)    Sınıf Kurallarına Uyma        
21.30    MATEMATİK (Tekrar)    Bütün-Yarım Kavramı        
22.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Sipariş-Salata Yapıyoruz, Dikte Çalışması

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00    İNGİLİZCE-5    Story Time (Max goes to the nature center)        
09.30    MATEMATİK-5    Ondalık Gösterim / Paydası 10, 100 ve 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Sayıların Ondalık Gösterimi        
10.00    İNGİLİZCE-6    Story Time (Max goes to the cookout)        
10.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6    Bazı Zararlı Alışkanlıklar        
11.00    İNGİLİZCE-7    Revision (Units 1 - 5)        
11.30    MATEMATİK-7    Eşitlik ve Denklem / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Problem Çözme        
12.00    İNGİLİZCE-8    Tour Around the World (Unit 5)        
12.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8    Din, Birey ve Toplum        
13.00    ARAPÇA-7    Hava Karlı 2        
13.30    SOSYAL BİLGİLER    Doğal Afetler ve Doğal Afetlere Yönelik Hazırlıkları Yapma        
14.00    MATEMATİK    Şekillerin Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemleri Çözme        
14.30    TBA    TBA Kuşağı        
15.00    İNGİLİZCE-5 (Tekrar)    Story Time (Max goes to the nature center)        
15.30    MATEMATİK-5 (Tekrar)    Ondalık Gösterim / Paydası 10, 100 ve 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Sayıların Ondalık Gösterimi  

16.00    İNGİLİZCE-6 (Tekrar)    Story Time (Max goes to the cookout)        
16.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)    Bazı Zararlı Alışkanlıklar        
17.00    İNGİLİZCE-7 (Tekrar)    Revision (Units 1 - 5)        
17.30    MATEMATİK-7 (Tekrar)    Eşitlik ve Denklem / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Problem Çözme        
18.00    İNGİLİZCE-8 (Tekrar)    Tour Around the World (Unit 5)        
18.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)    Din, Birey ve Toplum        
19.00    ARAPÇA-7 (Tekrar)    Hava Karlı 2        
19.30    SOSYAL BİLGİLER (Tekrar)    Doğal Afetler ve Doğal Afetlere Yönelik Hazırlıkları Yapma        
20.00    MATEMATİK (Tekrar)    Şekillerin Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemleri Çözme        
20.30    TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı        
21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN    Dr. Filiz KALELİOĞLU

LİSE DERS PROGRAMI

00.00    MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Kesici Takım Çeşitleri, Kesici Takım Seçimi ve Kater Türleri        
00.30    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)    "BEBEKLİK DÖNEMİNDE BESLENME 1. Doğal Beslenme 2. Yapay Beslenme (Suni Beslenme) 3. Karışık Beslenme "        
09.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9    Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri        
09.30    MATEMATİK-9    Üslü İfadeler ve Denklemler        
10.00    TBA BİLİM    Robotik Kodlama Atölyesi        
10.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10    Dünya Edebiyatından Destan Örneği        
11.00    MATEMATİK-10    Polinomların Çarpanlara Ayrılması        
11.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11    Sohbet        
12.00    MATEMATİK-11    İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü        
12.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11    Allah İçin Samimiyet: İhlas        
13.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi        
13.30    MATEMATİK-12    Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler        
14.00    AKAİD-11    Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıkları        
14.30    TEFSİR-11    Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları        
15.00    HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11    Vaaz Örnekleri        
15.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9    Dört Linyeli Kuvvetli Akım Tesisat Devresi Uygulaması-2        
16.00    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9    Dramanın Türleri        
16.30    MUHASEBE VE FİNANSMAN 9    Elektronik Tablolama Programı-3        
17.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)    Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri        
17.30    MATEMATİK-9 (Tekrar)    Üslü İfadeler ve Denklemler        
18.00    TBA BİLİM (Tekrar)    Robotik Kodlama Atölyesi        
18.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)    Dünya Edebiyatından Destan Örneği        
19.00    MATEMATİK-10 (Tekrar)    Polinomların Çarpanlara Ayrılması        
19.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)    Sohbet        
20.00    MATEMATİK-11 (Tekrar)    İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü        
20.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)    Allah İçin Samimiyet: İhlas        
21.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi        
21.30    MATEMATİK-12 (Tekrar)    Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler        
22.00    AKAİD-11 (Tekrar)    Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıkları        
22.30    TEFSİR-11 (Tekrar)    Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları        
23.00    HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar)    Vaaz Örnekleri        
23.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Dört Linyeli Kuvvetli Akım Tesisat Devresi Uygulaması-2     

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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