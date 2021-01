13 Ocak Çarşamba EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

13 OCAK ÇARŞAMBA EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL DERS PROGRAMI

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Oyun, Matematik, Türkçe, Müzik, Hareket ve Fen Etkinlikleri)

09.00 TÜRKÇE-4 Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)

09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)

10.00 TÜRKÇE-3 Millî Kültürümüz (Dede Korkut)

10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)

11.00 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)

11.30 MATEMATİK-2 Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)

12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Ş, ş )

12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)

13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Sınıf Kurallarına Uyma

14.00 MATEMATİK Bütün-Yarım Kavramı

14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sipariş-Salata Yapıyoruz, Dikte Çalışması

15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)

15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)

16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Dede Korkut)

16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)

17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Yazım Yanlışları-3)

17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)

18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Ş, ş )

18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ş Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Oyun, Matematik, Türkçe, Müzik, Hareket ve Fen Etkinlikleri)

20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Filiz KALELİOĞLU

21.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Sınıf Kurallarına Uyma

21.30 MATEMATİK (Tekrar) Bütün-Yarım Kavramı

22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sipariş-Salata Yapıyoruz, Dikte Çalışması

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00 İNGİLİZCE-5 Story Time (Max goes to the nature center)

09.30 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterim / Paydası 10, 100 ve 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Sayıların Ondalık Gösterimi

10.00 İNGİLİZCE-6 Story Time (Max goes to the cookout)

10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar

11.00 İNGİLİZCE-7 Revision (Units 1 - 5)

11.30 MATEMATİK-7 Eşitlik ve Denklem / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Problem Çözme

12.00 İNGİLİZCE-8 Tour Around the World (Unit 5)

12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Din, Birey ve Toplum

13.00 ARAPÇA-7 Hava Karlı 2

13.30 SOSYAL BİLGİLER Doğal Afetler ve Doğal Afetlere Yönelik Hazırlıkları Yapma

14.00 MATEMATİK Şekillerin Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemleri Çözme

14.30 TBA TBA Kuşağı

15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Story Time (Max goes to the nature center)

15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Paydası 10, 100 ve 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Sayıların Ondalık Gösterimi

16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Story Time (Max goes to the cookout)

16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar

17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Revision (Units 1 - 5)

17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Eşitlik ve Denklem / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Problem Çözme

18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 5)

18.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Din, Birey ve Toplum

19.00 ARAPÇA-7 (Tekrar) Hava Karlı 2

19.30 SOSYAL BİLGİLER (Tekrar) Doğal Afetler ve Doğal Afetlere Yönelik Hazırlıkları Yapma

20.00 MATEMATİK (Tekrar) Şekillerin Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemleri Çözme

20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Filiz KALELİOĞLU

LİSE DERS PROGRAMI

00.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kesici Takım Çeşitleri, Kesici Takım Seçimi ve Kater Türleri

00.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) "BEBEKLİK DÖNEMİNDE BESLENME 1. Doğal Beslenme 2. Yapay Beslenme (Suni Beslenme) 3. Karışık Beslenme "

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri

09.30 MATEMATİK-9 Üslü İfadeler ve Denklemler

10.00 TBA BİLİM Robotik Kodlama Atölyesi

10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Dünya Edebiyatından Destan Örneği

11.00 MATEMATİK-10 Polinomların Çarpanlara Ayrılması

11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet

12.00 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü

12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas

13.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi

13.30 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

14.00 AKAİD-11 Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıkları

14.30 TEFSİR-11 Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları

15.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 Vaaz Örnekleri

15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Dört Linyeli Kuvvetli Akım Tesisat Devresi Uygulaması-2

16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Dramanın Türleri

16.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Elektronik Tablolama Programı-3

17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri

17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Üslü İfadeler ve Denklemler

18.00 TBA BİLİM (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi

18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Dünya Edebiyatından Destan Örneği

19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinomların Çarpanlara Ayrılması

19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet

20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü

20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas

21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi

21.30 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

22.00 AKAİD-11 (Tekrar) Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıkları

22.30 TEFSİR-11 (Tekrar) Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları

23.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Vaaz Örnekleri

23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Dört Linyeli Kuvvetli Akım Tesisat Devresi Uygulaması-2

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE