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13 Ocak Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

13 Ocak Çarşamba tarihinde meydana gelecek su kesintileri illerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi'ne bağlı resmi web sitelerinde yayımlandı. Biz de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak su kesintileriyle ilgili tüm ilgileri haberimizde yer verdik.

13 Ocak Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

13 Ocak Çarşamba tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi tarafından belirlenerek resmi web sitelerinde yayımlanıyor. Vatandaşların bilgi sahibi olmaları ve gerekli önlemleri almaları adına biz de haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak kesinti bilgilerini haberimizde derledik. İşte 13 Ocak Çarşamba 2021 İSKİ - ASKİ - İZSU ve İSU kesinti bilgileri 

13 OCAK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 13 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

13 OCAK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 13 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

13 OCAK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 13 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

13 OCAK ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 13 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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