13 Ocak Hava Durumu | Ülke sağanak yağışa teslim oluyor!

Meteoroloji'den alınan verilere göre Türkiye'nin batı kesimleri sabah saatlerinden itibaren sağanak ve karla karışık yağmura teslim olurken yağışların akşam saatlerine doğru doğu kesimlere yöneleceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının ise Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.