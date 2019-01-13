13 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Selçuk İnan: "Galatasaray için Avrupa hayalimi iptal ettim, pişman değilim"
(ÖZEL) Selçuk İnan: "Galatasaray için Avrupa hayalimi iptal ettim, pişman değilim"
"İlk yarıyı beklediğimiz yerde bitirmedik"
"Galatasaray benden ne isterse o olacak"
"En büyük şampiyonluk adayı biziz"
"Fatih hoca ile çalıştıkları için gerçekten şanslılar"
"Hayal kırıklığı yaşadığımız maçlar oldu"
"VAR sisteminden memnunum"
"Birkaç sene daha futbol oynamak istiyorum"
"Tek düşüncem 22'nci şampiyonluğu kazanmak"
"Galatasaray'a her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim"
GALATASARAY
14.00 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, oğlu Ianis ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Turuncu lacivertlilerde kamp çalışmaları devam edecek.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12.00 Yeni transfer Fatih Aksoy için imza töreni düzenlenecek.
FUTBOL ENDÜSTRİSİ FORUM VE FUARI
10.00 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle düzenlediği FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.15 Everton - Bournemouth (Cenk Tosun)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
15.15 Bahçeşehir Koleji - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe
16.00 Galatasaray - Beşiktaş
16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş
16.30 Hatay BŞB - Mersin BŞB
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 Karayolları - VakıfBank
17.00 Çanakkale Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Halkbank
18.00 Türk Hava Yolları - Aydın B.Şehir Bld.
18.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
DHA
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