13 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Selçuk İnan: "Galatasaray için Avrupa hayalimi iptal ettim, pişman değilim"

"İlk yarıyı beklediğimiz yerde bitirmedik"

"Galatasaray benden ne isterse o olacak"

"En büyük şampiyonluk adayı biziz"

"Fatih hoca ile çalıştıkları için gerçekten şanslılar"

"Hayal kırıklığı yaşadığımız maçlar oldu"

"VAR sisteminden memnunum"

"Birkaç sene daha futbol oynamak istiyorum"

"Tek düşüncem 22'nci şampiyonluğu kazanmak"

"Galatasaray'a her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim"

GALATASARAY

14.00 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, oğlu Ianis ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu lacivertlilerde kamp çalışmaları devam edecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

12.00 Yeni transfer Fatih Aksoy için imza töreni düzenlenecek.

FUTBOL ENDÜSTRİSİ FORUM VE FUARI

10.00 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle düzenlediği FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.15 Everton - Bournemouth (Cenk Tosun)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

15.15 Bahçeşehir Koleji - İstanbul BBSK

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe

16.00 Galatasaray - Beşiktaş

16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş

16.30 Hatay BŞB - Mersin BŞB

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 Karayolları - VakıfBank

17.00 Çanakkale Bld. - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Halkbank

18.00 Türk Hava Yolları - Aydın B.Şehir Bld.

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.

DHA