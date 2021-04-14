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13 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Temmuz 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

13 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Temmuz 2021 Salı  bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

13 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Temmuz 2021 Salı  gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

18:00
Alanyaspor - Zorya
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube

19:00
Tammeka - Narva
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Fikstür Çekimi
Spor Toto Süper Lig
beIN Sports Haber, Bein Sports 1

19:00
Oberneuland - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube

19:00
Club Brugge - Utrecht
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube

21:00
Galatasaray - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi Final
A Spor

21:00
Fylkir - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:15
Galatasaray - Olympiakos
Hazırlık Maçı İptal Edildi
Yayın Yok

22:00
Vila Nova - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:15
Kopavogur - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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