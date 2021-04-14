13 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

13 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Temmuz 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

18:00

Alanyaspor - Zorya

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube



19:00

Tammeka - Narva

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Fikstür Çekimi

Spor Toto Süper Lig

beIN Sports Haber, Bein Sports 1



19:00

Oberneuland - Werder Bremen

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube



19:00

Club Brugge - Utrecht

Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube



21:00

Galatasaray - Trabzonspor

TFF Elit U19 Ligi Final

A Spor



21:00

Fylkir - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:15

Galatasaray - Olympiakos

Hazırlık Maçı İptal Edildi

Yayın Yok



22:00

Vila Nova - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:15

Kopavogur - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

