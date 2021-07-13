13 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizisi ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 07:00'da Medcezir ekranlarda olurken 13:15'te Aramızda Kalsın dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi izleyiciyle buluşuyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı...
13 TEMMUZ 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı