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13 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto'da heyecan dorukta. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve çekilişe ilişkin detaylar...

13 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

13 Temmuz Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'nun 13 Temmuz Salı  günkü çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Loto 13 Temmuz 2021 Salı  günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 13 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 TEMMUZ 2021 SALI

13 Temmuz Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir....

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 TEMMUZ

11 Temmuz Pazar  günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

09 15 22 42 58 59

11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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