13 Trafik Ceza Kodu Nedir? 13 Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

13 trafik ceza kodu nedir? diye bir araştırma içerisindeyseniz muhtemelen bu cezayla karşı karşıyasınız. Bölge Gündem Haber Editörü Rukiye Karapunar, 13 trafik ceza kodunu ve 13 madde trafik cezası 2022 ne kadar sorularının cevaplarını sizler için araştırdı.

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13 Trafik Ceza Kodu Nedir? 13 Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali durumun da trafik cezası yememiz kaçınılmaz bir durumdur. Cezalar ne kadar canımızı sıksa da bu cezaların sebebi trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsam sizde bir trafik cezası yediyseniz elbette 13 trafik ceza kodu nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Peki nedir bu 13 madde trafik cezası, 13 madde trafik cezası 2022 ne kadar? tüm detayları sizler için bu makalede aktaracağız?

13 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Trafik şube denetleme ve kara yolları işletme müdürlüğü tarafından trafik cezaları için belirli kodlar düzenlenmiştir. Bu kodlardan 13 trafik cezası bunlardan birisidir.

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarım trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, olarak belirlenmiştir.

Yaptırım uygulanacak diğer husus ise şöyle belirlenmiştir:

Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.

13 Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

2022 yılı için 13 madde trafik cezası bedeli 888 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu rakam her yıl enflasyon oranları gözetilerek zam uygulanmaktadır. Trafik cezalarında önemli olan bir diğer detay ise erken ödeme indirimidir. Trafik cezalarınızı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödemeniz halinde yüzde 25 indirim uygulanır.

888 TL Yüzde 25 indirim ne kadar yapar?

Cezanızın üzerinden 15 gün geçmediyse ve erken ödeme yapmaya karar verdiyseniz 888 TL’lik rakam yüzde 25 indirim ile 666 Türk Lirasına düşmektedir.

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trafik cezası ne kadar?

Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik ceza sorgulamalarınızı belli periyotlarla yapmanızda fayda vardır. Bu trafik cezaları size resmi olarak tebliğ edilme kuralı olsa bile bazı durumlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda trafik cezalarından haberiniz olmayabilir ve trafik cezanıza faiz uygulanabilmektedir.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet giriş yaptıktan hemen sonra sayfanın üzerinden yer alan arama çubuğuna “plakaya yazılan ceza sorgulama” şeklinde bir arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki urle tıklayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

GİB TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

trafik ceza kodu nedir?

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Trafik cezalarınızı anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılık şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

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