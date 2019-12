13 Travel Turkey İzmir Fuarı açıldı

13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, görkemli bir törenle kapılarını açtı. Fuarda İzmir'in ve Türkiye'nin turizm potansiyeline dikkat çekilirken, yapılacak çalışmalarla beraber 2023 yılında 75 milyar dolar gelir ve 65 milyon turistle beraber Türkiye'nin dünya turizm sıralamasında ilk beşe girmeyi hedeflendiğine vurgu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Travel Turkey Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen törenle 13. kez kapılarını açtı. Bu yıl 43 farklı ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuara, Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ruanda, Malta ve Bangladeş gibi ülkelerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk kez katıldı.

"Türkiye'nin her konuda daha iyisini yapabileceğine inanıyoruz"

Fuarın açılışında konuşan Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsicisi Deniz Sipahi, "Türkiye'nin her konuda daha iyisini yapabileceğine inanıyoruz. Turizmi de sadece ülkemize gelen turist sayısı ve bıraktığı döviz olarak bakmıyoruz; çünkü turizmin demokrasileri, ülkeler arasındaki ilişkileri, insanlar arasındaki dostluğu güçlendirdiğini biliyoruz. Dünyanın her yerinden insanlar gelsin ve bizi daha iyi tanısınlar istiyoruz. Türkiye'nin her bölgesi ayrı bir değerdir, her kenti hoşgörüyü ve medeniyeti bizlere hatırlatır. Travel Turkey'e medya sponsoru olurken hem sektöre olan inancımızı anlatmak istedik hem de İzmir'in bu potansiyeline dikkat çekmek istedik" dedi.

"2023 hedeflerimize adım adım yaklaşmaktayız"

Türk Hava Yolları (THY) Yurt içi Satış Başkanı Emre Menevşe, Türkiye'nin bu sene 40 milyondan fazla turisti ağırladığını belirterek, "Milli bayrak taşıyıcısı olarak rakipsiz hizmetimizle ülkemize milyonlarca turisti kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene THY olarak yurt dışından 122 farklı destinasyondan sektörünün önemli isimlerinden oluşan 3 bin kişiyi ülkemizde ağırladık. Bu ziyaretler sonucu, ülkemizle ilgili olumlu geri dönüşler alırken, aynı zamanda yolcu trafiğimizi de arttırarak sektörün canlanmasına katkıda bulunduk. Dünyanın en genç filolarından biriyle uçtuğumuz 126 ülkedeki 316 farklı şehir ile dünyanın en fazla noktasına uçan hava yoluyuz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe büyümemizle 2023 hedeflerimiz kapsamındaki 450 uçaklık bir filo ile ve 120 milyon yolcu taşıma hedeflerimize adım adım yaklaşmaktayız" şeklinde konuştu.

"Türkiye bu yıl ilk 10 ayda 41 milyon turisti ağırladı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Kuzey ve Orta Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri Daire Başkanı Onur Gözet de, "Dünya turizminde 2023 yılında 65 milyar dolar gelir ve 75 milyon ziyaretçi hedefiyle dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesi arasına girmediği hedefliyoruz. Bu çerçevede turist başına harcamanın arttırılması, turizm ürünümüzün çeşitlendirilmesi ve özellikle hizmet kalitemizin yükseltilmesi en önemli araçlar. Kamu-Özel sektör iş birliğini bir adım daha yukarı taşımak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurma çalışmaları başladı. Ajansımızın faaliyete geçmesiyle özellikle yurt dışı tanıtım için daha çok kaynağın oluşturulacağı ve bu kaynak kullanımının da kamu ve özel sektör birlikte yönlendirileceği malumuna daha kolaylıkla ulaşabileceğimizi umuyoruz. Ülkemiz 2018 yılında toplam 39.4 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Buna yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı katarsak toplamda 46 milyon ziyaretçi ağırlamış bulunuyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında da yüzde 14.47 artışla 41 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırladık" ifadelerini kullandı.

"Turizm, Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatır hale geldi"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek bir başarıya imza atarak dünya turizminde 6. sıraya yükseldiğini söyledi. Bağlıkaya, "Bu başarıyı tüm paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirildi. İzmir, sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleriyle çok daha yüksek ziyaretçi sayısını ağırlayabilecek potansiyele sahip. Bu zenginliği tanıtmak ve sahip olduğumuz kültürel mirası korumak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu fuarın İzmir'de düzenlenmesinin temel amacı da bu. İzmir'in ve Ege Bölgesinin hak ettiği değeri bulabilmesi için önümüzdeki aylarda özel bir çalıştay düzenlemeyi ve yeni dönem yol haritamızı çıkartmayı planlıyoruz. Turizm sektör sağladığı döviz girdisiyle artık Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldi. Bu da gösteriyor ki turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının daha da artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılmadı ve yolunun açılması büyük önem taşıyor. Meclise sevk edilen yeni kanunumuzla birlikte ülkemizin turizmdeki yükselişi büyük bir ivme kazanacaktır" dedi.

"İzmir, mevcut turizm potansiyeline ulaşabilmiş değil"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de Artemis'in evi, Efes ve Bergamo Akropol gibi olağan üstü değerler bulunmasına rağmen halen mevcut turizm potansiyeline ulaşılamadığını söyledi. Soyer, "Turizmi geliştirmek için elbette pek çok farklı kurumun kapsamlı ve iyi niyetli çalışmaları var. Ancak açık ki aynı hedefleri gözeten bu çabaların dünden ve bugünden çok daha fazla ve ortak bir zemine dönüştürülmesine ihtiyacımız var. Bunu yaparak İzmir'deki turizm potansiyelini hedeflediğimiz noktalara taşıyabiliriz. Yeter ki el ele verip birbirimize güç katalım. İşte Travel Turkey İzmir Fuarı, bu amaçlarımızı gerçekleştirmemizde çok önemli bir işlev üstleniyor. Sektör temsilcileriyle farklı paydaşların katılımları ve görüşleriyle zenginleşen fuarımız, İzmir'in turizm potansiyelini ortak bir çalışma zeminine taşımanın da bir parçası. Bu fuarla İzmir'in ve ülkemizin turizmine çok daha büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, fuarın önemine değinerek kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fuar kapılarını açtı. Protokol üyeleri de hep beraber fuar alanını gezdi.

