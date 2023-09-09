13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları başladı

Karabük'ün Yenice ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nın 13.'sü start aldı.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları başladı. Yarışın ilk gününde 112'si Türk, 8'i yabancı olmak üzere 120 bisikletsever, 25 kilometrelik Ihlamur Teras - Yazıköy parkurunu tamamlayacak.

Hem kıyasıya mücadele edilen hem de ilçenin doğal güzelliklerini görme imkanı yakalanan yarışma, Pazar günü gerçekleştirilecek olan 66 kilometrelik parkur ile sona erecek.

Zeki Çaylı: "Yarışmacılar, Yenice'nin doğal zenginliğine de yakından şahit olacak"

Yenice'de her yıl düzenli olarak yapılan yarışlara Yenice Belediyesi olarak ana sponsor olduklarını belirten Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Türkiye'nin en iyi dağ bisiklet parkurlarına sahip olan Yenice olarak uluslararası bisiklet yarışlarına bu yıl 13. kez ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizi dünyaya tanıtmak için Yenice Belediyesi olarak bu tür uluslararası organizasyonlara ana sponsor olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nın yanı sıra, Cumhuriyetimizin 100. yılında Yenice yarışlarına yepyeni bir bisiklet yarışını daha eklemekten dolayı çok heyecanlıyız. İlçemizde bu yıl ilk defa Türkiye Maraton MTB Şampiyonası yarışları da yapılacak. Türkiye'den ve diğer ülkelerden yarışlara katılacak amatör ve profesyonel dağ bisikletçileri doğanın cenneti Yenice'mizde mücadele edecek. 2 gün boyunca gerçekleşecek yarışta bisikletçilerimiz, Yenice'nin doğal zenginliğine de yakından şahit olacak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)