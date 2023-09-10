13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları, 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB Şampiyonası ile sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları, 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB Şampiyonası ile sona erdi.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları dün 25 kilometrelik parkur ile başladı.

Yarışmanın ikinci gününde 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB Şampiyonası düzenlendi. 44 bisikletseverin katıldığı şampiyona 3 turdan oluştu.

Yarışma sonucunda master 35 yaş erkeklerde Harun Ömür, 40 yaş erkeklerde Oğuz Özçelik, 45 yaş erkeklerde Turgay Germen, 50 yaş erkeklerde Mustafa Yıldız, 55 yaş erkeklerde Mustafa Bal, genel klasmanda Oğuz Özçelik, elit kadınlarda Azize Bekar ve elit erkeklerde Furkan Akçam birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Yavuz tören öncesi yaptığı konuşmada, Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nın devamlılığının olması temennisinde bulunarak, yarışmaya katılan yabancı sporcuların da bölgenin tanıtımı noktasında önemli katkı sağlayacağını belirtti.

13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu

13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu

13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu

13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
Romanya, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Romanya, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı