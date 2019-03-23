13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu (2)
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından...
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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