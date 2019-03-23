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  3. 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu (2)

13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu (2)

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından...

13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu (2)

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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