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  3. 13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

Kayseri'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attıktan sonra bayılmasını bekleyen ve ardından cinsel saldırıda bulunan 20 yaşındaki B.D., 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından tahliye edildi.

13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

Kayseri''nin Talas ilçesinde bulunan bir rezidansta, geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki BD.'nin 13 yaşındaki C.E.'ye uyku ilacı verip bayıltarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan B.D. tahliye edildi.

KÜÇÜK KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Uyuşturucu kullanmak için bir rezidansa giden ve burada 13 yaşındaki C.E.'nin sodasına uyku hapı attıktan sonra küçük kızı bayıltarak ona cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen B.D., şikayet üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.D., 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılmak' suçlarından tutuklandı.

13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

"AYNI ORTAMDA DEFALARCA BAŞ BAŞA KALDIK"

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık B.D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur C.E. ise duruşmada yer almadı.

13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

Suçsuz olduğunu öne süren B.D., "Çok yakın arkadaşımdı. Alkol ve uyuşturucu kullanmak için rezidansa gitmiştik sonra sevgilisi arayıp, hakaret edince C.E. sinirlendi. Aynı ortamlarda defalarca baş başa kaldık ama aramızda hiçbir şey olmadı. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, uyku hapı vermedim. Suçsuzum" ifadeleriyle kendisini savundu.

13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanık B.D.’yi eyleminin ‘sarkıntılık’ kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 2 yıl 6 ay, 'hürriyeti yoksun yoksun kılmak' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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