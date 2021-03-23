13 yaşındaki kızı babasının gözü önünde öpen yaşlı adam markete saklandı!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun yaşlı bir adam tarafından taciz edildiği iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Şahıs, polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alınırken çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde mahalleli tacizciye, ''Allah belanı versin, beter ol” diye bağırarak tepki gösterdi.
Deniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki kız çocuğu, mahalledeki bir markete alışveriş yapmak için geldiği sırada market önünde bulunan yaşlı adam iddiaya göre kızı kenara çekerek öpmeye başladı.
SAPIK, MARKETE SAKLANDI
Duruma uzaktan şahit olan kızın babası hemen markete koştu. Şüpheli şahıs da korkarak markete saklanırken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, marketin önünde oluşan kalabalığı dakikalarca dil dökerek sakinleştirmeye çalıştı.
MAHALLELİ AYAĞA KALKTI
Küçük kız ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, şahıs da gözaltına alındı. Çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kayda aldığı görüntülere vatandaşların tepkileri ve market önünde oluşan kalabalık dikkat çekti.
Öfkeli kalabalık, tacizciye “Allah belanı versin, beter ol” diye bağırarak tepkilerini dile getirdi.