13 yaşındaki Muhammet Emin denizde boğuldu

Samsun'da denize giren 13 yaşındaki bir çocuk akıntıya kapılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile piknik yapmak amacıyla Çaltı Mahallesi'ne gitti. Piknik alanından bir süre sonra uzaklaşan 13 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, denize girdi. 13 yaşındaki çocuğun denizdeki akıntıya kapıldığını gören ve piknik için Ağca ailesi ile birlikte gelen Milliyetçi Hareket Partisi Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi, denize atlayarak Muhammet Emin Ağca'yı kurtarmak istedi. Bir süre sonra Meclis Üyesi Murat Çelebi'nin de akıntıya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren Ağca ve Çelebi'yi denizden çıkardılar.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki Muhammet Emin Ağca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Muhammet Emin Ağca'nın cansız bedeni Samsun'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gümüşhane'nin Tiran ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA