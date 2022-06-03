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13 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemişti! Okulu vurmayı planladığını söyleyen çocuk tutuklandı!

ABD'de ilginç bir olay meydana geldi. ABD'nin New York eyaletinde 13 yaşındaki bir öğrencinin, okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

13 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemişti! Okulu vurmayı planladığını söyleyen çocuk tutuklandı!

ABD'de her geçen gün ilginç olaylar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak New York'un Long Island adasındaki Westhampton Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 yaşındaki bir erkek öğrenci, sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

13 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemişti! Okulu vurmayı planladığını söyleyen çocuk tutuklandı!

OKULU VURMAYI PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Emniyetten yapılan açıklamada kimliği belirtilmeyen çocuğun okuldaki öğrenci ve yetkililere silahlı saldırı tehdidinde bulunmasının ardından dün tutuklandığı belirtildi. Kendisine saldıran diğer öğrencilere öfkelendiği için "Okulu vurmayı planladığını" söylediği belirtilen öğrencinin ayrıca, geçtiğimiz hafta Teksas'ta gerçekleşen okul katliamına da atıfta bulunduğu açıklandı.

13 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemişti! Okulu vurmayı planladığını söyleyen çocuk tutuklandı!

ÖĞRENCİNİN YARGILANMASI BEKLENİYOR

Emniyetin açıklamasında, çocuğun sınıf arkadaşlarına ve okul yetkililerine "Zorbalık sorununu çözmenin tek yolu şiddet" dediği açıklandı. Terör tehdidinde bulunmak ve ağır tacizde bulunmakla suçlanan çocuğun aile mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

13 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemişti! Okulu vurmayı planladığını söyleyen çocuk tutuklandı!

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