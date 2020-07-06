13 yaşındayken 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını iddia eden kız doğum yaptı!

Rusya'da 13 yaşında hamile kalan ve bebeğin babasının 10 yaşındaki Ivan olduğunu iddia ederek dünyanın gündemine oturan Darya Sudnishnikova erken doğum yaptı.

AİLELERİ DESTEKLİYOR

Uzmanlar, Darya Sudnishnikova'nın Ivan'dan hamile kalmasının mümkün olmadığını iddia etse de, küçük kız ve Ivan bebeğin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti. Bir süre televizyonlarda da boy gösteren çocuklar, aileleri tarafından desteklendi.

İvan ve Darya'nın popüler olmasının ardından reklam teklifleri almaya başlayan Darya, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla bir anda fenomen haline döndü.

Geçtiğimiz haftalarda takipçileriyle düşüncelerini paylaşan Darya, doğum yapmaktan korktuğunu çünkü sancı ve kasılmaların canını yakacağından endişe ettiğini söylemişti.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Çiftin birlikte kullandığı Instagram hesabından bebeğin doğduğuna dair bir paylaşım yapıldı.

Aniden gelen sancıların ardından Darya'nın hastaneye kaldırıldığı ve sezaryen ile doğum gerçekleşti. Çiftin daha önce duyurduğu üzre bir kız çocukları oldu. Hamileliğin başlangıcında 10 yaşında olan Ivan şu anda 11 yaşında.

TECAVÜZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Darya, yaşananların ardından bir süre önce bebeğin babasının Ivan olmadığını, şişman bir adamın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Ancak bebeği Ivan'la birlikte büyütmeye kararlı olduklarını ifade eden Darya'nın bu sözleri tepki çekmişti.