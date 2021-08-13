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13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu! Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekiliyor!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı.

13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu! Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekiliyor!

Pop yıldızı Britney Spears 2008 yılında zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti. Babasının vasiliğinde geçirdiği 13 yılın ardından vasilik iptali için mahkemeye başvuran Spears, bomba iddialarda bulunarak babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı. 

13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu! Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekiliyor!

Talebi 30 Haziran'da reddedilen Spears'e 14 Temmuz'daendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu. Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD'de büyük ses getirmiş ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e Özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.

13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu! Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekiliyor!

ARTIK ÖZGÜR

Britney Spears’in babası Jamie Spears, mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını bildirdi.

Mahkemeye verdiği dilekçede, Jamie Spears, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.

13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu! Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekiliyor!

"13 YILI SORUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu! Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekiliyor!

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